¿Cómo detectar si tenemos un futuro científico en casa?

Formular preguntas. Para fijar su atención en detalles del mundo que les rodea y animarles a buscar explicaciones. En ocasiones se considera que es suficiente con enfrentar al alumnado infantil a experiencias sorprendentes, que con ellas se les despierte la curiosidad, pero en las que no se profundiza puesto que su capacidad cognitiva no les permitiría llegar a comprender los fenómenos implicados. Si se acepta que esto no es así, sino que no es más que un punto de partida, nos encontraremos con que el interés de los niños y niñas por las cuestiones de la naturaleza es inmenso.