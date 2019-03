Del 9 al 13 de marzo se llevará a cabo la cuarta edición del Cine Culinario, un evento que se realiza en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en donde se proyectarán filmes nacionales y extranjeros con temática gastronómica para después ofrecer cenas especiales en diferentes restaurantes tapatíos, de menús inspirados en estas películas.

Entre las propuestas gastronómicas que participarán en la programación del evento se encuentran:

T'ach, documental basado en el libro del chef Charlie Collins, trata de un viaje que llevará al público a lo más profundo de la tradición culinaria de Panamá. Después de la proyección el sábado 9 de marzo en el Cinemex Sania 3 de 18:30 a 19:53 hrs; se ofrecerá un menú especial en el restaurante Palreal para que los asistentes puedan disfrutar de lo más destacado de la cocina panameña.

Para'í, del director Vinicius Toro, es un filme sobre una chica indígena, su encuentro con el maíz y la lucha por la tierra. La proyección se realizará el domingo 10 de marzo de 18:20 a 20:02 horas en el Cinemex Sania 8 y la cena temática tendrá lugar en el restaurante Patan Ale House con este versátil ingrediente.

La tercera parada del Cine Culinario nos llevará hasta Jaén, España, para explorar el estilo de vida del aceite de oliva, con el documental Virgen y Extra, el cual fue ganador de tres premios Goya por el director José Luis Linares, el cual estará en exhibición de 18:10 a 20:04 hrs en Cinemex Sania 1 este 11 de marzo.

El martes 12 de 18:10 a 19:55 horas se proyectará en Cinemex Sania 10, Setting the bar: a Craft Chocolate Origin Story, un documental que trata sobre la travesía en el Amazonas en busca de un cacao muy especial, es un viaje al interior de la jungla y las vidas de los productores de chocolate que nos demuestra que un comercio sustentable es posible. El menú temático inspirado en este film estará disponible en el restaurante Chulada.

Para cerrar con broche de oro, el miércoles 13 de marzo de 18:30 a 19:37 horas se exhibirá en Cinemex Sania 4: Lives with Flavor. From Earth to the Michelin Star: Carlos Gaytan un filme que relata la vida del cocinero guerrerense que logró llevar al mundo los sabores de la tierra que lo vio nacer, donde los directores Pablo Gasca Gollás y Ruth Zachs Babani nos cuentan la historia del chef ganador de la estrella Michelin. La cena temática para el público se realizará en Romerita 28.

Es importante señalar que el objetivo de Cine Culinario es integrar la cocina de un país o la comida de una región en particular, con el séptimo arte, ya que cada filme otorga al espectador una perspectiva acerca de un ingrediente o una situación en particular alrededor de la comida.

El éxito de este evento radica en que la gastronomía de Guadalajara junto con otras ciudades, está tomando relevancia en la sociedad, no solo como un atractivo turístico, sino por el valor agregado de cada platillo, debido al tipo de alimentación y el entorno tan diverso de cada región que contribuye a conocer y preservar una cultura a través de los alimentos, generando de esta manera alianzas con otros países que comparten la riqueza de su cultura a través de la cocina.