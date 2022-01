El sábado primero de enero se cerró la semana epidemiológica 52 de 2021, para ese momento se tuvieron 38,716 nuevos casos de Covid-19 confirmados por el gobierno federal a través de la plataforma creada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el monitoreo. Con respecto a la semana 51, que se presentaron 17,655 casos, “los datos nos hablan de un incremento del 119%”, esto ya es un dato que debería ocupar principalmente a las autoridades y a la población, pues indica que algo va a pasar con el incremento de casos, dijo el doctor Gerardo Mario Ortigoza Capetillo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, quien se ha dedicado junto con otros especialistas al análisis de las tendencias y los posibles escenarios para la pandemia de Covid-19.

“Nosotros estamos agrupando los datos por catorcenas y lo que observamos utilizando algoritmos y machine learning, que utiliza un proceso gaussiano, es que los datos muestran una creciente, lo que ya podría denominarse una cuarta ola”.

Explicó que el machine learning simplemente analiza los datos y comienza a trazar una tendencia, “son números fríos y en ese sentido la proyección nos marcaría que para mediados de febrero nos estaríamos acercando a nivel nacional a un pico”, además el especialista señaló que habrá que estar pendientes a la variante Ómicron de Covid-19, misma que en Europa se ha disparado en el número de casos y en los países de América Latina también ha presentado un ascenso. “En los países europeos incluso se ha tenido que regresar a medidas restrictivas tratando de evitar que se aglomeren y saturen los hospitales”.

Este lunes 3 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina que los contagios por la variante Ómicron se han incrementado durante los últimos días en el país, sin embargo, aclaró que ni las hospitalizaciones ni las defunciones han aumentado. Según datos de la Secretaría de Salud, los hospitales reportan una ocupación de 14% en camas generales y de 12% en camas con ventilador.

De acuerdo con datos del Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), del 25 de diciembre al 31 de diciembre los casos en México pasaron de 42 a 254.

Covid-19 está tomando un comportamiento estacional

Ortigoza Capetillo aseguró a El Economista que también hay que tomar en cuenta que el Covid-19 está tomando un comportamiento estacional parecido a la influenza, es decir los ciclos se están repitiendo.

Explicó que con los datos mundiales y propios, entendemos que cada año se tendrá que estar vacunando para las nuevas cepas, pero algo que no se debe dejar pasar es que cuando aumenta el número de casos, la probabilidad de que surja una nueva cepa se incrementa y una nueva cepa se espera que sea menor o más amigable, pero también existe la posibilidad de que aumente la mortalidad y las vacunas no alcancen el efecto deseado. “Este es un riesgo latente”.

Los menores de edad se presentan como población en riesgo

Sobre esta nueva tendencia observada, dijo que definitivamente pareciera que los virus están buscando quedarse con nosotros, por lo que encuentran nuevas poblaciones. “Inicialmente con Covid veíamos mayor riesgo en poblaciones mayores de 60 años, luego fueron personas alrededor de 40 a 30 años, ahora los menores”.

Estados Unidos por ejemplo está observando este fenómeno, “los niños se están infectando”. Dijo que estas dos semanas son cruciales para relajar medidas o no, pero pensar en vacunar a menores de edad debería ser prioritario si es que van a regresar a clases, como varios estados de la República ya han anunciado.

El doctor Ortigoza recordó que los niños menores de 12 a 14 años no han sido vacunados en nuestro país, pues aún no existe la aprobación por parte de las autoridades sanitarias y de salud. “Observemos lo que está pasando en Estados Unidos, donde la gran mayoría son niños los que están siendo infectados y hospitalizados por la variante Ómicron, no podemos ignorar lo que pasa en otras latitudes del mundo”.

Dijo que si se piensa ya en el refuerzo para maestros y se está buscando fecha para ello, ¿por qué no agregar a la población menor y reducir riesgos?

¿Qué podemos hacer como población?

Aunque la vacunación ha jugado un papel fundamental para reducir las hospitalizaciones, el especialista aseguró que no podemos bajar la guardia. “Como población podemos hacer algo: el uso de cubrebocas, reducir la movilidad, es decir, salir lo menos posible, regresar a las reuniones pequeñas y no masivas; y por supuesto estar atentos a los refuerzos, acudir a vacunarnos y no relajarnos al respecto”.

Agregó que las medidas se han ido relajando, tenemos semáforos en verde, pero el crecimiento de casos está en los datos, por ello como ciudadanos debemos estar alertas y ser responsables. “En general ya sabemos qué tenemos que hacer, que no se nos olvide porque las medidas ciudadanas también han sido fundamentales. Si como sociedad nos organizamos, sí podemos vencer al virus”, dijo.

