Con un recital del Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, Yolotli, la noche de este lunes, la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue sede del inicio de actividades de la edición XXIV del Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte y la edición XX del encuentro para Iberoamérica, que del 24 de febrero al 15 de marzo llevarán a cabo una serie de conciertos, seminarios, mesas redondas, exposiciones y presentaciones de danza bajo el tema “Feminizando la gestión política y cultural. El arte de mujeres y el desarrollo sostenible”.

La ceremonia estuvo encabezada por la compositora, musicóloga, instrumentista y feminista Leticia Armijo Torres, directora del Colectivo Mujeres en la Música AC y de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte (ComuArte), cuyo 25 aniversario será celebrado con el lanzamiento de una serie de billetes de la Lotería Nacional que fueron presentados ahí mismo, como colofón del recital, y serán parte del sorteo 1475, correspondiente con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Los billetes llevan impresos los rostros de 20 mujeres de arte, periodistas y científicas que son fundadoras del colectivo o han sido galardonadas con el Premio Coatlicue en reconocimiento por sus contribuciones “a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, a la justicia social y a la paz”; entre ellas, la compositora Claudia Herrerías, la pianista Gabriela Rivera Loza, la bailarina Socorro Bastida, las artistas visuales Irma Velarde y Sandra Díaz; la científica y rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, María Teresa de Jesús García Gasca; las periodistas Ana Lilia Pérez y Carmen Aristegui, lo mismo que la propia Leticia Armijo y el coro Yolotli.

Más adelante, en conversación con El Economista, Armijo lamentó que no haya una visión a largo plazo del desarrollo cultura en el país y, en particular, una visión de las programaciones musicales en las que se incluya la obra de compositoras mexicanas en orquestas como la Sinfónica Nacional (OSN).

“En el año 2000 logramos que Enrique Diemecke (entonces director de la OSN) pusiera todos los meses una obra de compositoras. Pero eso lo perdimos durante los últimos 12 años. La sinfónica no nos contestó un oficio. Hasta el año pasado se tocó una obra de Diana Syrse y una mía. Pero este año no se ha programado ninguna. Si estamos pagando el erario, ¿cómo se atreven a seguir tocando el mismo repertorio que les es fácil? No se trata de que quieran, hay un marco jurídico que obliga a las instituciones a promover el arte de las mujeres. Una forma de violencia es fingir que no existimos”, reclamó.

La doctora en Historia y Ciencias de la Música expuso que el Coro Yolotli ha acumulado al menos tres años sin recibir pago alguno de parte del INBAL y ha ofrecido recitales de manera gratuita.

“Este país está reventando, los artistas estamos reventando. O se suelta presupuesto para el arte y la cultura o vamos a armar una revolución de la inteligencia, porque no somos idiotas. El gesto de la lotería por lo menos es una manera de visibilizar, pero no estamos recibiendo ningún recurso económico. Ni siquiera hay un marco normativo para que nos otorguen los apoyos. Nos han querido suspender varias veces los eventos en el Palacio de Bellas Artes. Alejandra Frausto no nos ha recibido; le presentamos el proyecto del encuentro y también los conciertos, no nada más del coros sino también de las agrupaciones de mujeres, y no tenemos respuesta. Nos han permitido hacer las actividades en Bellas Artes porque ya tenemos una tradición, pero una respuesta institucional no existe”, agregó.

Por último, lamentó que las autoridades de los gobiernos en el país estén “desperdiciando un momento que podría ser vital para el país, lo están desperdiciando de una manera ofensiva”.

XXIV Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte

• Mujeres en la Danza

2, 3 y 4 de marzo Teatro de la Danza Guillermina Bravo 8:00 pm

• Exposición colectiva de artistas visuales

Del 4 al 8 de marzo Sala Adamo Boari, Palacio de Bellas Artes 1:00 pm

• Concierto del Día Internacional de la Mujer

Orquesta de la Cámara de Bellas Artes 7 de marzo Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

• Sorteo del Billete de la Lotería Nacional en Conmemoración de los 25 años del Colectivo Mujeres en la Música y ComuArte

8 de marzo Edificio El Moro, Paseo de la Reforma 1

• Seminario Internacional de Estudio de Género en el Arte

10 de marzo Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes Participan Cristian Palmese, Zarina Palafox, Leticia Armijo y Margarita Tortajada

• Homenaje y Premio Coatlicue

14 de marzo Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

