Una lluvia de dudas y cuestionamientos surgieron durante la primera conferencia de prensa convocada por Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con una dinámica donde incluso investigadores inconformes pudieron expresar su punto de vista. Se discutieron temas que hoy preocupan a la comunidad científica.

Falta de claridad, decisiones arbitrarias y silencio ante un recorte de presupuesto que pone en duda la relevancia de la CTI para este gobierno, fueron algunos de los cuestionamientos para la doctora Álvarez-Buylla, quien inicialmente convocó para dar a conocer los puntos y ejes principales con los que se conducirá el hasta ahora Conacyt, pues se espera que el Congreso de la Unión apruebe la propuesta de modificar a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), lo cual desde el punto de vista de la funcionaria, responde a la convicción de integrar a todas las ciencias para estar al servicio del hombre.

Rodolfo García, investigador de la Facultad de Medicina, es uno de los directamente afectados con todas estas decisiones, él es parte de un grupo de científicos que hoy presentaron una carta durante esta conferencia de prensa, en la que exhiben su inconformidad ante el trato que han recibido sobre la Convocatoria para ciencia de frontera.

“Se nos hace lamentable que a pesar de que se reconozcan las fallas en el proceso y las injusticias, la respuesta sea “apliquen a una nueva convocatoria”, después de todos los recursos que invertimos los investigadores que logramos esos dictámenes, hay muchos proyectos excelentes que no cayeron en las listas de altamente recomendados. 5% de 5,000 es preocupante porque se quiere apoyar a la ciencia de frontera, pero no se hace”

Pidieron que se reconsidere el tema, y que de no ser así, se dé preferencia a los convocantes actuales para la siguiente convocatoria. “Tenemos compañeros hasta con tres proyectos con dictamen de altamente recomendable, pero sin dinero ¿Cómo hacer que los académicos jóvenes y prometedores despeguen si no hay dinero?”.

García explicó que él recibió un apoyo de ciencia básica en 2010, a la fecha con ocho artículos publicados y siendo nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores, hoy se declara incapacitado para continuar, “mis estudiantes ya no tienen reactivos, mis proyectos están detenidos, hoy tengo un estudiante en laboratorio, cuando antes eran 15, y estoy en la UNAM, donde la misma institución nos da un apoyo de presupuesto, no me quiero imaginar cómo están mis compañeros en provincia, esto es terrible”.

Esta es sólo una de las demandas a las que se enfrenta la nueva administración del Conacyt, por lo que su titular, dio a conocer distintos ejes de acción.

En primera instancia, ante la demanda de los investigadores asistentes, propuso un diálogo profundo en términos de las preocupaciones y propuestas para articular la frustración acumulada de años atrás.

Álvarez-Buylla agregó que en general, en las revisiones de los datos, han encontrado proyectos idénticos en diferentes convocatorias del Conacyt, “estas duplicidades implican gasto excesivo e improductivo, no se pueden dar más y el Consejo tiene la obligación de modificarlo”.

Como parte de las estrategias además dio a conocer que se modificará el modelo de “abrir mercados de becas, PNPC y fondos”, a una estrategia articuladora de las capacidades y de los fondos para maximizar los impactos deseados.

Confirmó que se mantienen los apoyos para posgrados “Tenemos ya caminando el programa de becas nacionales dando continuidad a lo hecho anteriormente; se trata de 53,360 becas nacionales, 7,461 becas al extranjero y becas de proyectos específicos junto con otras secretarías”. Sin embargo hizo hincapié en que se revisará a fondo el formato de estas becas, sobre todo de las extranjeras para garantizar el retorno de los investigadores, “pues estos estudiantes cuestan mucho dinero al país.”

Fortalecer el apoyo a ciencia de frontera, será prioridad, aseguró la funcionaria. “Mucho de la política científica neoliberal de los últimos 30 años ha implicado quedarnos sin ciencia fundamental y estar importando los productos de la ciencia, que generalmente llegan ya obsoletos y estar exportando toda la capacidad para generar esta ciencia de frontera, es un intercambio que no nos conviene, por lo que en este nuevo consejo se piensa fortalecer a la llamada ciencia básica”.

Dijo que además el Conacyt no sólo hará investigación de frontera sino también va desarrollar programas proactivos y agresivos un ejemplo es el proyecto con el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, que articulará una gran red de espacios de conocimiento etnobiológico en el país, en muchos casos en manos de pueblos originarios.

Aseguró que es difícil asumir procesos que no fueron realizados con transparencia, por ello adecuar todo se llevará tiempo.

