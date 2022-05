“En México hay disminución de hasta 70% del esquema de vacunación para niños. La principal es Bacillus de Calmette y Guérin (BCG), la vacuna contra la tuberculosis. Otras son la Triple Viral (que funciona contra el sarampión, la parotiditis o paperas y la rubéola), Rotavirus e Influenza en su momento”, denunciaron médicos especialistas de la organización Medical Impact.

Dedicado a la atención médica humanitaria, el Dr. Giorgio Alberto Franyuti Kelly, comparte: “Durante estos años ha sido maravilloso poder servir a la medicina, atendiendo a las personas que más lo requieren en los sitios más alejados del planeta; he podido ver las tragedias en desastres naturales, en conflictos armados, pero una tragedia que es enorme y monstruosa es que enfermedades prevenibles les quiten las vidas a niños que pudieron haber tenido un futuro brillante”.

El hecho de que el gobierno no haya querido invertir 100, 200 u 800 pesos por una dosis de vacuna, eso le costó la vida a un niño. El también director general de dicha organización dijo que han podido presenciar tragedias en días recientes, como en Chiapas, donde la vacuna BCG de tuberculosis sigue causando estragos. “Es la historia de María una niña de cuatro años en severa desnutrición, donde a pesar de que los padres acudieron al centro de salud, no encontraron vacuna BCG y el tiempo no alcanzó, fue muy tarde, la tuberculosis se le fue al cerebro y la mató (...) Ver que están los niños infectados de tuberculosis me da impotencia. Esta es la enfermedad infecciosa que más personas mata en el mundo, ya destronando a Covid-19 incluso desde el año pasado”.

Aunque la vacunación incrementó 1,300% este año, fue orientada solo para una enfermedad, en este caso Covid-19, esto de alguna manera también promueve que la gente acuda o acceda para ponerse otras vacunas, sin embargo, si no hay, esto no sirve de nada.

Dr. Giorgio Alberto Franyuti Kelly. Foto EE: Especial

“Apenas la semana pasada, en Ajalpan, Puebla, tuvimos una situación impresionante, nunca se nos habían acabado las vacunas de esquema básico en un solo día. Tampoco teníamos suficientes cartillas de vacunación para entregar, esto es una tragedia porque muchos niños de esas comunidades están ahora expuestos a rotavirus, polio, sarampión y muchos otros monstruos de la salud pública que pueden despertar porque todo el esfuerzo público se dedicó a una sola enfermedad”.

Dijo que hoy gran parte de la población menor a cinco años está en un riesgo excepcional; por ejemplo, la vacunación para tuberculosis disminuyó de un 80% de abasto a un 21%, “desde 2019 las vacunas que se encuentran en el cuadro básico de vacunación han recibido golpe tras golpe. Estamos hablando de que 4 de cada 5 niños en el país viviendo en extrema pobreza no recibió su inmunización, esto es regresarnos 50 a 70 años al pasado”.

¿Qué hacer?

De acuerdo con el especialista, aunque a nivel mundial ha habido una escasez real de materia prima para la realización de vacunas, esta no ha sido tan fuerte, se trata más de un tema de inversión fondos y regulación, pues también México por ser país en desarrollo, por ejemplo está anexado al Fondo Estratégico de OPS “pero no se ha sabido aprovechar”. El llamado importante entonces es para dos entes, el poder Ejecutivo para buscar las vías de adquisición, y el Legislativo, específicamente la Cámara baja, que son quienes aprueban los presupuestos y asignan el dinero para tener vacunas. “Birmex por ejemplo tiene la capacidad, con un gran nivel de especialidad, pero se encuentra con las manos atadas, se deben apertura también vías regulatorias y de acción”

También, hay una necesidad del Estado de adoptar un registro nominal de vacunación, una iniciativa que ayudaría a trabajar en equipo, que se reporte en el mismo lugar, para no competir por los distritos a vacunar, ni duplicar esfuerzos y recursos. Otro pendiente es la cartilla electrónica de vacunación, para no negar la protección a quienes más lo necesitan y eficientar el uso de los datos.

El Dr. Franyuti Kelly asegura que México tiene las herramientas y capital humano para resolver esto, “debemos trabajar en equipo, junto con ONG's, sector privado, padres de familia, profesores, la misma sociedad, todos hablando y promoviendo los beneficios de la vacunación”.

Una inversión, no un gasto

El Dr. Juan Alberto García Ortiz, director de relaciones gubernamentales de Medical Impact, reafirma el mensaje. “Las vacunas salvan vidas”, nos previene de secuelas, en el sarampión podría ser la ceguera, por ejemplo, y todo esto representa un gasto para las instituciones de salud y para los bolsillos de las familias mexicanas.

De acuerdo con los organismos mundiales un dólar gastado en vacunación representa 16 dólares ahorrados en tratamiento y seguimiento a estos pacientes, a esto le sumamos que estas personas no podrán ser productivas en un futuro, lo que representa un gasto aún más grande. “Por eso se trata de una medida para la seguridad nacional”.

Dr. Juan Alberto García Ortiz, director de relaciones gubernamentales de Medical Impact. Foto EE: Especial

En 2020 hubo un rebrote de sarampión en el que el 70% de las personas que enfermaron no estaban vacunadas, estas son hasta tres veces más susceptibles de contraer la enfermedad y podría empezar a replicarse con mayor constancia para otras enfermedades.

Dijo que es importante remarcar que las enfermedades que son prevenibles por vacunación aún existen, si no las vemos, es gracias a la vacunación que se ha implementado. “No hay medida más segura y eficiente para proteger a nuestros niños que la vacunación”.

En esto coincide el Dr. Franyuti Kelly, “nuestra prioridad siempre deben ser nuestros niños (...) Las Naciones Unidas refieren esto en la Declaración de cobertura universal en salud, los últimos van primero y nadie se queda atrás, los planes de gobierno no solo son para las grandes ciudades. Por estas malas inversiones en el futuro regresaran enfermedades como la polio, no sé cómo esas personas después de una discapacidad intensa van a poder ser económicamente activas, nos saldrá tan caro no haber invertido en prevención”.

Retroceso peligroso: Unicef

Apenas la semana pasada, la Unicef advertía del descenso en el porcentaje de niños vacunados, lo calificaba como un "retroceso peligroso" porque pone en riesgo la salud de los menores, que pueden sufrir secuelas de por vida. Además, el descenso de la vacunación también facilita la propagación de enfermedades como el sarampión, cuyo virus es altamente contagioso.

Datos de Naciones Unidas indican que mientras en 2013 hubo casi 500 casos de sarampión, en 2019 la cifra se elevó a más de 23,000. Lo mismo ocurre con la difteria, que pasó de cinco casos, en 2013, a casi 900 en 2019.

"Mientras los países se recuperan de la pandemia, es necesario tomar acciones inmediatas para evitar que las tasas de cobertura caigan aún más, porque la posible reaparición de brotes de enfermedades también supone un grave riesgo para toda la sociedad", afirmó Gough.

Unicef afirma que la caída de la cobertura en 14 puntos porcentuales en los últimos cinco años afecta a casi 2.5 millones de niños, que no han recibido las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. De ellos, 1.5 millones no han recibido ni siquiera la primera dosis de esa vacuna.

kg