El gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de Lectura, la cual busca impulsar el hábito mediante los libros de texto, campañas de difusión y la reducción del costo de los libros.

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación junto con su esposa Beatriz Gutiérrez, presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México.

Eduardo Villegas Megías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, dijo que las pruebas nacionales e internacionales de lectura en nuestro país muestran muy pocos avances en términos de comprensión lectora.

“Es claro que estos esfuerzos han sido insuficientes y lo seguirán siendo mientras estas acciones se lleven a cabo de manera aislada como venía sucediendo hasta tiempos recientes. (…) La señal era clara en ese momento como lo es ahora, existe interés al más alto nivel por conseguir un cambio profundo en la situación de la lectura en México. Es por ello que estamos hoy aquí, para mostrar que el cambio verdadero es posible cuando las voluntades trabajan coordinadas bajo el mismo objetivo”, comentó Villegas.

El funcionario indicó que la estrategia se basa en fomentar la lectura mediante los libros de texto gratuito, campañas de difusión y la reducción del costo de libros, incluso a un costo de 50 pesos, tarea que emprende el Fondo de Cultura Económica, dirigido por Paco Ignacio Taibo II.

Indicó que también se trabaja la participación de las empresas Google, Amazon y Apple, para que contribuyan con sus plataformas a la lectura en nuestro país.

“Estos tres ejes de intervención -formativo, material, persuasivo- abarcan respectivamente el proceso de creación de hábitos de lectura, la disponibilidad de los textos y la disposición colectiva hacia los productos escritos, así como la habilidad para descifrarlos”, comentó.

En Palacio Nacional, ante gobernadores de los estados y funcionarios del gobierno, el presidente López Obrador expresó que la lectura le ha permitido improvisar en sus discursos.

“Por la lectura puedo improvisar, sería muy difícil improvisar sin la lectura. Tengo que hacerlo así por mis actividades, me la pasaría todo el tiempo haciendo discursos, escribiendo textos, y no me lo permite mi trabajo. La política es pensamiento y acción, entre otras cosas se puede definir así.

“Y ahora la acción es convicción, entonces, tengo que improvisar y decir, primero, que agradezco la participación de todas, de todos ustedes. De manera muy especial de los ciudadanos gobernadores que nos acompañan, que nos están apoyando como siempre”, comentó.

López Obrador dijo que los dos libros que marcaron su formación espiritual son: “Esta es mi fe” y “El reino de Dios está en vosotros”, ambos de León Tolstoi.

“Esos dos libros me han servido mucho en mi formación espiritual, lo confieso, porque de él aprendí entre otras cosas, que sólo siendo buenos podemos ser felices; y de él aprendí la importancia del fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales para poder salir adelante”, aseveró.

La señora Beatriz Gutiérrez “dete año estaremos haciendo algunas visitas a estados y haremos, si nos lo permiten y nos ayudan, haremos leer a funcionarios públicos, a gobernadores, a presidentes municipales, haremos leer a artistas, a público en general y una gran cantidad de géneros que debemos recuperar, desde las novelas históricas y los poemas, pasando por los ensayos y literatura amena, como la ciencia ficción”.

[email protected]