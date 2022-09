El 95% de la comunidad paseante de México considera que los viajes sustentables son importantes

El 95% de la comunidad viajera mexicana considera que los viajes sustentables son importantes, con el 60% afirmando que noticias recientes sobre el cambio climático han influenciado en sus decisiones para realizar viajes más sustentables, así lo comentó Adriana Mantilla, directora general de Booking para América Latina.

Según una investigación de la plataforma de viajes digitales más importante del mundo, con resultados obtenidos de más de 30,000 viajeros de 32 países y territorios, quienes destacaron que el impacto ambiental de sus viajes sigue siendo un punto importante en sus vacaciones.

La encuesta revela que el 89% de la comunidad de turistas nacionales desean viajes más sustentables en los próximos 12 meses, esto representa un aumento de 7 puntos porcentuales con respecto a los datos de la empresa de 2021.

“El 52% de la comunidad viajera mexicana afirmó que los esfuerzos de sustentabilidad por parte de proveedores de alojamientos y transporte juegan un papel muy importante en sus decisiones para elegir dichos servicios respectivamente. De hecho, el 85% de la comunidad afirma que es más probable que elijan un alojamiento sustentable, ya sea que estén buscando uno específicamente o no”, dijo la directiva.

Explicó que la concientización y la visibilidad de estancias más sustentables continúa, con un 48% de la comunidad viajera afirmando que han visto un alojamiento sustentable en un sitio de viajes en línea durante el último año y un 52% indicando que activamente buscan información sobre los esfuerzos de sustentabilidad que realiza una propiedad antes de reservar.

“El 57% de la comunidad encuestada asegura que ya se han hospedado en un alojamiento sustentable durante el último año. Sobre quienes han experimentado una estancia más sustentable en los últimos 12 meses, las razones para elegir una de ellas varían:

49% dijo que lo eligieron para ayudar a reducir su impacto en el medio ambiente

Más de un tercio (39%) deseaba tener una experiencia más relevante a nivel local

39% cree que las propiedades sustentables tratan mejor a la comunidad.

La investigación de la plataforma digital revela que un 92% de la comunidad viajera pretende hospedarse en una propiedad sustentable en al menos una ocasión durante el próximo año. “De los que no se hospedaron en un alojamiento sustentable durante el año pasado, el 29% dijo desconocer que existían. Si bien esto bajó 31% con respecto a 2021, indica que su conocimiento de dichos alojamientos va en aumento, uno de cada tres (34%) dijo que todavía no sabían cómo encontrarlos. Poco menos de la mitad (47%) admitieron que no buscan activamente los esfuerzos de sustentabilidad de una propiedad antes de reservar, pero si es fácilmente accesible, mencionan que la revisarán, subrayando la importancia de que la información de sustentabilidad sea transparente y clara para una amplia audiencia de viajeros.

Revelaciones

La investigación detectó que hay un consenso entre la comunidad viajera en querer evitar destinos concurridos y muy visitados, con más de un tercio (38%) afirmando que eligieron viajar fuera de temporada alta y alrededor de un 32% prefirió ir a un destino menos popular en los último 12 meses para evitar aglomeraciones.

Mantilla dijo que los encuestados mencionaron que al pensar en viajes futuros, el 53% comentó que estarían dispuestos a viajar exclusivamente fuera de temporada alta para evitar aglomeraciones, y el 71% reveló que evitarían destinos turísticos y atracciones populares para asegurar una mayor dispersión del impacto y beneficios de su visita.

“Un tercio (34%) preferiría incluso elegir una alternativa a su destino preferido para evitar aglomeraciones. Por otro lado, 64% lucha por encontrar destinos atractivos menos concurridos y 36% siente que no es posible encontrar opciones de viajes sustentables en ciudades o en otros destinos turísticos populares. Esto indica que hay oportunidad para que plataformas de viaje trabajen con los proveedores de alojamiento en estos destinos para ayudarlos a avanzar en sus viajes sustentables y, a su vez, resaltar opciones con programas de sustentabilidad, así como ayudar a que los consumidores descubran fechas y lugares alternativos para hacer sus viajes, sin sacrificar la experiencia”, dijo la directiva.

Conexión con las comunidades locales

El 31% de la comunidad viajera estaría dispuesta a pagar más por actividades de viaje para garantizar que devuelvan algo a las comunidades locales. A pesar del apetito por devolver y conectar durante sus viajes, el 33% indica que no saben cómo o dónde encontrar actividades o viajes que garanticen tener un impacto positivo y de regresarle algo a la comunidad local, según la investigación de Booking, empresa que cotiza en la bolsa tecnológica de Nasdaq.

Adriana Mantilla dijo que para la compañía con sede principal en Ámsterdam, capital de los Países Bajos es fundamental el tema de sustentabilidad, por ello, están reconociendo los esfuerzos de sustentabilidad de las propiedades con una insignia de Viaje Sustentable en Booking.com.

“Nuestra empresa ha ampliado el número de certificaciones y etiquetas de terceros que automáticamente califican los alojamientos para recibirlos. Además de las aprobadas oficialmente por el Consejo Mundial de Turismo Sustentable (GSTC), Green Tourism y la Etiqueta Ecológica de la UE, ahora incluye también el sello Green Seal, la Etiqueta Ecológica de Nordic Swan, la Etiqueta Ecológica de Green Hospitality, Ibex Fairstay, Turismo de Comercio Justo (Fair Trade Tourism), LEED y Edge”, agregó.

Booking.com se mantuvo neutral en sus operaciones en cuanto al carbono en 2021 y pasó al 100% de electricidad renovable hacia finales de 2021. "Estimamos que al 2040 tengamos cero emisiones netas", concluyó Adriana Mantilla.