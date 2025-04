Youtube cumple 20 años: ¿Qué ha pasado desde el primer video publicado?

Este año se cumplen dos décadas desde que Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, entonces ex empleados de PayPal, lanzaron YouTube con la intención de simplificar la forma en que las personas compartían videos en línea. El sitio debutó oficialmente el 14 de febrero de 2005 y, dos meses después, el 23 de abril, Jawed Karim publicó el primer video de la plataforma: “Me at the Zoo” (Yo en el zoológico).

El clip –que tiene una duración de 19 segundos– actualmente acumula más de 355 millones de reproducciones, material que se convertiría en el primer video en la historia de la plataforma y marcó un antes y un después en la historia del consumo y distribución de contenidos audiovisuales a nivel mundial.

El verdadero punto de inflexión llegó en noviembre de 2006, cuando Google adquirió YouTube por 1,650 millones de dólares en acciones, apostando a que el video en línea sería el futuro del contenido digital. La adquisición se convirtió en una de las más estratégicas en la historia del gigante tecnológico, al integrar YouTube dentro de su ecosistema y potenciarlo con infraestructura, recursos y publicidad dirigida.

Eje de la cultura digital

YouTube ha sido testigo —y protagonista— de momentos clave de la cultura digital. Desde los primeros videos virales masivos como la caída de Edgar, hasta la expansión global de fenómenos como Gangnam Style o el reguetón, además de ser el semillero donde nacieron estrellas globales como Justin Bieber, quien fue descubierto a través de videos caseros subidos por su madre.

Sin dejar de mencionar que la plataforma sigue siendo un importante canal de comunicación para eventos globales como elecciones políticas, los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, Coachella y la Copa Mundial de Críquet. Eventos que se han vivido en YouTube a través de transmisiones en vivo, reacciones, comentarios y cobertura por parte de miles de creadores que aportan distintas perspectivas.

De acuerdo con el CEO de Youtube, Neal Mohan, la plataforma no solo es sinónimo de video en línea; es la nueva televisión: “Las personas no ven YouTube solo en sus computadoras o teléfonos. La TV superó a los dispositivos móviles. Ahora es el principal dispositivo en el que se mira YouTube en EU (según el tiempo de reproducción) y, de acuerdo con Nielsen, YouTube ha sido la plataforma número 1 en tiempo de reproducción de transmisiones en EE.UU. durante dos años”, se lee en el blog oficial de la plataforma, firmado por Mohan

Datos de Global Media Insight, refieren a que más de 122 millones de usuarios en todo el mundo utilizan Youtube diariamente, y sus contenidos se consumen en más de 100 países y 80 idiomas diferentes. Lo que comenzó como un espacio para videos personales, se ha transformado en una industria con decenas de miles de creadores que ganan ingresos significativos a través de anuncios, membresías, recomendaciones de productos y acuerdos de marca.

Nuevos modelos de negocios para creadores

La evolución tecnológica y cultural de YouTube ha ido de la mano con la transformación de sus creadores. De grabar en sus dormitorios, muchos youtubers han pasado a montar estudios profesionales, producir largometrajes, talk shows y series con una calidad comparable a la de Hollywood. Este desarrollo también se refleja en el crecimiento financiero de sus figuras más influyentes, como MrBeast, quien a sus 26 años suma una fortuna estimada en 1,000 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

El modelo de negocio adoptado por muchos creadores de contenido, inspirado en el enfoque de las startups, ha mostrado un crecimiento notable. Según datos de la propia plataforma, más de la mitad de los canales que generaron ingresos de cinco cifras -o más- en el último año lo hicieron a través de fuentes distintas a la publicidad, como membresías, alianzas con marcas y ventas derivadas de videos de productos.

La historia de YouTube se sigue escribiendo, con la integración constante de nuevas herramientas —muchas impulsadas por inteligencia artificial— para fortalecer formatos emergentes como Shorts, podcasts y transmisiones en vivo, que hoy ya forman parte del consumo masivo, incluso a través de pantallas de televisión.

“Es increíble pensar que YouTube lleva dos décadas ayudando a las personas a crear, aprender, conectarse y mucho más. A medida que iniciamos nuestro próximo capítulo, nos comprometemos a empoderar a los creadores, fomentar la comunidad y seguir redefiniendo la forma en que las personas de todo el mundo se conectan y miran y escuchan contenido”. escribe Neal Mohan, CEO de YouTube.

Algunos datos interesantes sobre YouTube

La India encabeza la lista de países con mayor número de usuarios en YouTube, con un estimado de 491 millones de cuentas activas, según datos de Statista.

MrBeast se posiciona como el canal con más suscriptores en la plataforma a nivel global, superando los 386 millones de suscriptores.

El usuario promedio pasa 19 minutos al día en YouTube, de acuerdo con información de Broad Band Search.

A inicios de 2024, YouTube registró 83.1 millones de usuarios en México, consolidándose como una de las plataformas digitales más utilizadas en el país.

33 segundos es la duración audiovisual mínima que acepta la plataforma.

Se han subido más de 20 billones de videos a la plataforma, incluyendo miles de millones de horas de música, Shorts, podcasts, etc.

*No te pierdas el episodio “Secretos de Youtube: Guía para creadores de contenido” del podcast Lab Digital, en el que Daniela Guerra, vocera de YouTube para Latinoamérica, comparte información valiosa para creadores de contenido que quieren optimizar su presencia en la plataforma líder en consumo de video.