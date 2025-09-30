OpenAI lanza el modelo Sora 2 junto con una aplicación estilo TikTok

OpenAI lanzó el martes Sora 2, su modelo más avanzado de generación de video hasta ahora, junto con una aplicación social al estilo de TikTok que permitirá a los usuarios agregarse ellos mismos a escenas creadas por IA a través de una función llamada "cameos".

La compañía describió este lanzamiento como un gran avance en la IA para crear escenas de video más realistas.

El sistema ahora puede generar diálogos sincronizados, efectos de sonido y movimientos físicamente más precisos, según la empresa tecnológica detrás de ChatGPT.

"Sora 2 puede ahora hacer cosas que eran excepcionalmente difíciles, y en algunos casos completamente imposibles para modelos anteriores de generación de video", dijo OpenAI al dar ejemplos como rutinas de gimnasia olímpica o movimientos de baloncesto.

A diferencia de sistemas anteriores que "transformaban objetos y deformaban la realidad" para cumplir con las indicaciones de texto, Sora 2 se adapta mejor a la física del mundo real, afirmó la compañía.

El modelo Sora 2 reemplaza a Sora del año pasado y es la última movida en la carrera de la industria de la IA, que comenzó con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

En la generación de video, OpenAI se enfrenta a una dura competencia de Google, Runway AI y Midjourney, que ofrecen aplicaciones capaces de producir clips cortos en segundos.

En cuanto a la red social, basada en el modelo Sora 2, la plataforma permitirá a los mismos usuarios aparecer en videos generados por IA con lo que OpenAI describe como de una "fidelidad notable" tanto en apariencia como en voz.

"Creemos que una aplicación social basada en esta función de 'cameos' es la mejor manera de experimentar la magia de Sora 2", afirmó la compañía.

En la aplicación, los usuarios pueden compartir sus creaciones de forma similar a TikTok o Instagram Reels. Está disponible actualmente solo por invitación en Estados Unidos y Canadá.