Tu celular sabe todo de ti… La importancia de la "higiene digital" para protegerte de tu teléfono

Seguramente has tomado tu celular para distraerte un momento viendo TikTok, Instagram, Face o YouTube, de pronto tu aplicación favorita te muestra un reel sobre un tema que estabas platicando o -sorprendentemente- de algo que estabas pensando, pero que no se lo habías dicho a nadie hasta ese momento.

No, no es tu imaginación, probablemente se trata de algoritmos predictivos que se basan en el análisis intensivo de nuestro comportamiento digital, es decir, no es que nuestros dispositivos móviles nos escuchen u observen, sino que hacen un análisis de nuestras búsquedas, likes, clics, tiempo de visualización, entre otras cosas que permiten a las compañías mostrar publicidad personalizada o contenido afín a los intereses de cada quien.

Ante esta situación, Carlos Tlahuel Pérez, coordinador de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, destaca la importancia de tener una “higiene digital”.

Al respecto precisó que la alta conectividad hace que cada vez más datos personales circulen en la red, por lo que debemos reducir riesgos y protegernos en este mundo cada vez más conectado.

¿Qué es la “higiene digital”?

La “higiene digital” es el conjunto de buenas prácticas que permiten mantener la información segura y los dispositivos funcionales, incluso si no somos expertos en tecnología.

“Hoy, todos almacenamos en la computadora o celular registros académicos, laborales o financieros, un objetivo muy atractivo para fraudes, robos de identidad o ataques informativos”, refirió el especialista al dejar en claro que “la higiene digital es, hoy más que nunca, una forma de autocuidado y responsabilidad colectiva”, porque “proteger la información es protegernos a nosotros y a quienes nos rodean”.

Ante esta situación, Carlos Tlahuel recomendó adoptar hábitos básicos de “higiene digital”.

Hábito básicos de “higiene digital”

Mantener actualizados los sistemas operativos y aplicaciones.

Instalar antivirus y firewalls.

Descargar sólo software de fuentes oficiales.

Usar contraseñas de más de 12 caracteres con mayúsculas y símbolos

Activar la verificación en dos pasos.

No obstante, Carlos Tlahuel sostuvo que aunque estas recomendaciones no garantizan una seguridad absoluta, sí dificultan los accesos malintencionados.

“También es importante extremar precauciones al acceder a un wifi público, pues al hacerlo los datos pueden viajar sin protección y quedar expuestos a terceros que espían la red. Por ello, se recomienda evitar operaciones sensibles, como transacciones bancarias o envíos de cosas muy personales al utilizar este tipo de conexiones”, expresó.

Malos usos que hacemos de nuestros celulares que vulneran nuestra intimidad

De acuerdo con Carlos Tlahuel, la protección digital se basa en tres pilares: Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto significa que la información sólo debe ser vista por quien debe, que sea imposible modificarla o borrarla sin autorización y que esté disponible cuando se necesite. Si alguna de estas condiciones falla, la vulnerabilidad aumenta.

Y es que los riesgos no son menores. Al cierre de 2023, las quejas por fraudes cibernéticos aumentaron en 20.1 % respecto a 2022 y representan cada año una proporción mayor, al pasar de 59 % en 2018 al 71 % en 2023, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Por ello, el especialista de la UNAM precisó que entre las malas prácticas más frecuentes se encuentran:

El compartir memorias USB entre dispositivos.

Descargar piratería.

Concentrar toda la información en un equipo.

Proporcionar datos personales en sitios poco confiables.

En el caso del software ilegal, el riesgo es mayor, por tratarse de programas modificados que pueden incluir códigos maliciosos diseñados para espiar la actividad del usuario, o robar información personal, sin que se note.

Contraseñas ‘débiles’

Otro punto crítico, indicó el académico, es el uso de contraseñas débiles o repetidas, toda vez que utilizar la misma clave para múltiples cuentas puede provocar que, tras una filtración, un atacante tenga acceso a correos, redes sociales o incluso plataformas institucionales (académicas o laborales).

Esto no sólo afecta a nivel individual, sino a la infraestructura digital de toda la organización.

Tlahuel Pérez reiteró que la higiene digital no es sólo una responsabilidad individual: cada quien forma parte de una red más amplia como familia, amistades o comunidad universitaria, debido a que los robos o filtraciones pueden comprometer hábitos, señas y rutinas de terceros.

Por ello, emitió una última recomendación, la cual es segmentar la vida digital, respaldar con frecuencia y cargar en los dispositivos sólo aquello que nos es estrictamente necesario.