¿Para qué sirve Hootsuite?

Hootsuite fue la primera herramienta que se creó para gestionar redes sociales, en 2008 por Ryan Holmes. Holmes necesitaba una forma eficiente de administrar contenido en su agencia de marketing digital.

Con el fin de conocer de qué se trata esta herramienta, entrevisté a Geana Barbosa, directora de Hootsuite para Latinoamérica. Barbosa, es originaria de Brasil y tiene una amplia experiencia en las industrias de la tecnología y la mercadotecnia digital.

Como mujeres, los espacios de trabajo hay que ocuparlos, no hay que pedirlos.” Geana Barbosa.

— ¿Qué es Hootsuite?

Hootsuite nace de la necesidad de las marcas de comunicar de una manera más directa y efectiva a sus consumidores. Una vez que surgió el boom de las redes sociales, la gente encontró una nueva manera de interactuar con sus amigos y familia. Y también se generó el canal de comunicación con las marcas, como si fueran conocidos. Entonces, todo lo que antes era una unidireccional, un lugar rentado para fines de marketing, ahora con las redes sociales existe un espacio en el que se tiene que gerenciar la relación con la audiencia.

Lo que hace Hootsuite es dar soporte a empresas (desde pequeños negocios, hasta grandes empresas) y creadores de contenido para manejar su presencia en redes sociales, conforme a la expectativa de sus consumidores, a lo largo de todo su consumer journey (embudo de conversión). También ayudamos a que las empresas entiendan cómo son evaluadas y mejorar la experiencia de compra a través de los medios sociales.

Finalmente, ayudamos a manejar la lealtad de un consumidor vía redes. Por ejemplo, un cliente antes de llamar a un call center de atención, mandará un mensaje directo a la empresa a través de Facebook o Instagram o dejará un comentario positivo o negativo en los comentarios de una publicación.

Por lo tanto, Hootsuite ayuda a gerenciar toda su mercadotecnia de medios sociales, el social commerce, la atención al cliente y la escucha social. Así las marcas pueden entender cómo están allí, cómo se posicionan y cómo pueden ser proactivos y manejar la relación con clientes vía redes sociales.

En pocas palabras, Hootsuite es una herramienta online para planificar y publicar contenido de redes sociales. Puede conectarse con otras herramientas como Hubspot o Sales Force.

— ¿Qué redes sociales es posible administrar desde Hootsuite?

Prácticamente las más importantes: Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin… la última en integrarse fue TiTok hace unos meses y ha sido un éxito increíble.

— ¿Desde Hootsuite se pueden programar historias en Instagram?

Sí, se pueden publicar fotos, vídeos, historias y carruseles desde computadora o móvil. Sin embargo, existe una tendencia respecto a los short consuming videos, en donde los consumidores tienen la expectativa de ver un contenido menos producido, más auténtico y no como los videos que los marketeros están acostumbrados a hacer.

Programar está bien, pero siempre recomendamos que el contenido sea más auténtico y humano. Es decir un contenido más real y menos aspiracional. Esa es la tendencia y las empresas deben reinventarse, estar atentas a lo que las audiencias desean para continuar siendo relevantes.

— ¿Qué pasará con Facebook en unos años, seguirá siendo relevante?

No podría diagnosticar la muerte de Facebook, creo que cada red social tendrá una fortaleza para diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo en Chile, Facebook es un canal importantísimo para clientes o gobierno que manejan relaciones con poblaciones rurales o gente mayor. La cantidad de personas que contacta a los diferentes organismos a través de Facebook, para obtener información sobre elecciones o aclaraciones es gigantesco. Y esto puede mejorar la experiencia del cliente, en vez de tener 500 personas en espera en un call center, ellos pueden mandar un mensaje a través de Facebook porque tiene un alcance muy grande.

En Hootsuite recomendamos a nuestros clientes que tengan una estrategia de diversificación. Es decir, que diversifiquen su comunicación y optimicen los canales que tienen disponibles, más que sólo tener una red, aunque, claramente cada marca tendrá un nicho que funcione mejor.

— ¿Cómo ves el desarrollo del marketing digital en Latinoamérica en comparación con EU o Europa?

Regiones como Latinoamérica o Asia son mucho más creativas, se arriesgan más y tienen un potencial más fuerte en marketing digital y las estrategias que ocupan. Nosotros como latinoamericanos no podemos achicarnos, es el mensaje que quiero dar. Si observamos el uso y penetración de medios sociales en la región, muchos de nuestros países son de los que más tiempo dedican a las redes a nivel mundial. Sólo falta profesionalizar un poco a los responsables de marketing.

— ¿Antes de Hootsuite trabajaste en Linkedin, dentro las industrias de la tecnología y el marketing digital, cómo ves el papel de la mujer?

Como mujeres, los espacios de trabajo hay que ocuparlos, no hay que pedirlos. De nuevo es el mismo tema de no achicarse. El punto es que las mujeres dejen de pensar que deben probar que son buenas para su puesto. Simplemente ocupan ciertas posiciones porque lo merecen, porque son la mejor opción, sin importar su género. A pesar de ello, creo que aún hay desafíos. Por ejemplo cuando trabajé en Asia y estaba en contacto con clientes, en ciertas ocasiones me cuestionaron por ser mujer. Ante ello, lo mejor es la seguridad en una misma, para no sentirte que eres menos que nadie.

Hay oportunidades en la industria, sólo es cuestión de postularse aunque no se tenga el 100% de requerimientos del puesto. ¡Hay que hacerse visible!

