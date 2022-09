Mercadotecnia digital, una industria amigable con las mujeres: Stephanie Cuthbertson

En el marco de Inbound 22, evento anual enfocado en mercadotecnia y ventas, promovido por HubSpot, llevado a cabo presencialmente en Boston y también de manera remota a través de internet, platiqué con Stephanie Cuthbertson. Ella lleva un año siendo Directora de Producto en HubSpot, previamente trabajó en Google por más de 8 años y antes en Amazon y Microsoft.

Para darle contexto al lector, empecé solicitando a Stephanie que nos explicara ¿qué es HubSpot? HubSpot es un paquete de software que ayuda a las compañías en sus tareas de mercadotecnia, ventas y servicio al cliente. Es una solución de CRM (Customer Relationship Manager o en español, un software de gestión y relación con los clientes). Específicamente HubSpot se encarga de hacer crecer las habilidades online de los negocios y se adapta a lo que necesita cada compañía.

El cliente ideal de HubSpot pueden ser desde las pequeñas empresas, hasta aquellas que tienen más de 2,000 empleados. Lo que distingue a HubSpot sobre otras herramientas, es lo fácil que es usarla. En una sola solución es posible administrar todas las campañas digitales (Facebook, Google, e-mail…). La segunda gran parte de HubSpot está enfocada en los equipos de ventas, desde los vendedores, hasta los gerentes. Tiene como objetivo administrar y darle seguimiento a cada prospecto para que se convierta en un cliente.

HubSpot permite analizar presupuestos y pronósticos de ventas. De esa forma los equipos pueden ser más eficientes. Para actividades de comunicación con el público objetivo, cuenta con plantillas y herramientas usadas en marketing automation, que facilitan el trabajo diario. Finalmente, la tercera pieza de HubSpot es un “service desk”, sistema de atención a clientes, que reúne todos los puntos de contacto (chat, e-mail y otros). De esa forma se puede entender el ciclo de compra de cada persona. En conclusión, HubSpot es una herramienta que puede atacar todas las fases del embudo de conversión.

Actualmente con internet y las herramientas que se han creado en beneficio de los negocios, vivimos inmersos en datos y es frecuente no saber qué hacer con ellos, ese es el verdadero reto. Dentro de las empresas, los equipos trabajan de manera descoordinada, sin comunicarse. Usan “datos desconectados” porque un área no sabe en qué está trabajando la otra. Con ello se pierden oportunidades con clientes y con las ventas. Hay que tomar en cuenta que cuesta 25 veces más conseguir a un nuevo cliente, que retener al que ya tenemos.

Cuando no existía Google Maps y usábamos mapas de papel, sabíamos que la información para llegar estaba plasmada allí, pero muchas veces no sabíamos cómo utilizarla. Google Maps facilitó las cosas gracias a que supo cómo conectar todos los datos necesarios: tráfico, diferentes rutas… Hoy en día, parece que muchas compañías aplican la analogía del mapa de papel en sus estrategias online. Si no logran juntar toda la información acumulada al interior de internet y fuera de éste, sus competidores ganarán la batalla por el mercado.

Se calcula que alrededor del 60% de los datos no se utilizan. Por ello es importante sacar el máximo provecho de herramientas como los CRM.

Por otro lado, dentro de HubSpot, Stephanie es la Directora de Producto; está encargada de entender las necesidades de los clientes y traducirlas a su equipo para convertirlas en mejoras. En su experiencia profesional, de más de 20 años, considera que si una mujer está segura de sí misma, es talentosa y tiene las habilidades laborales que sus compañeros hombres poseen, cada uno puede ser exitoso de la misma forma.

De manera individual, Stephanie se siente privilegiada por encabezar un equipo de trabajo. Espera que otras mujeres que busquen posiciones similares a la que ella tiene dentro de HubSpot, encuentren esas compañías donde se sientan representadas. En conclusión, la industria de la mercadotecnia digital es más amigable con las mujeres en comparación con otro tipo de sectores laborales.

