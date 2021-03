El gigante tecnológico Google pagará a los medios de comunicación de México por las noticias que estos distribuyan con su herramienta News Showcase, anunció Richard Gingras, vicepresidente de Noticias de Google, en una conferencia con medios de América Latina. Gingras adelantó que este nuevo servicio de Google llegará a varios países latinoamericanos en el segundo o tercer trimestre del 2021; por el momento sólo está disponible en Argentina y Brasil.

“Aunque no tengo frente a mí la lista de países en los que ya hemos entrado en discusiones con medios informativos, si no hemos empezado ya, yo anticipo que lo haremos en el siguiente trimestre o en los próximos dos. Estos son programas que están diseñados para ser globales”, dijo Gingras.

En plena polémica por la nueva regulación australiana que obliga a las plataformas digitales a pagar por la indexación de contenido periodístico, Google anunció distintos acuerdos con corporaciones de medios para pagar por el contenido a través de un fondo de 1,000 millones de dólares creado para ese fin en octubre pasado. Consultado sobre el tema a mediados de febrero, un vocero de Google en México dijo que aún no contaba con información sobre la posibilidad de aplicar ese programa a las empresas periodísticas mexicanas. Gingras, en la conferencia de este miércoles, ha dibujado un escenario muy próximo.

¿Cuánto pagará Google a los medios?

Google News Showcase es la respuesta que Google ha desarrollado para retribuir a los medios de noticias que generan los enlaces (links) mostrados por Google en su buscador. News Showcase es una plataforma en la que los medios pueden personalizar el formato y la distribución que sus contenidos tendrán en otras dos aplicaciones: Google News y Google Discovery (el servicio de búsqueda en los dispositivos con el sistema operativo Android, propiedad de Google).

Los “paquetes” de noticias que los medios publiquen a través de News Showcase generarán una retribución económica al medio de comunicación en cuestión, aunque también existirán otros mecanismos de compensación como cambios en los acuerdos de los servicios de nube (Google Cloud) o de publicidad (Google Ads) que ofrece la compañía.

De acuerdo con Richard Gingras, vicepresidente de Noticias de Google, son dos los criterios para seleccionar a aquellos medios que podrán hacer uso de News Showcase:

1. Que efectivamente produzcan contenido noticioso de forma continua.

2. El tamaño de su audiencia al momento de cada publicación.

La negociación entre cada medio y Google para establecer el monto de la retribución por la publicación de noticias en News Showcase, dijo Gingras, depende de una calificación basada en distintos criterios, que incluyen el tamaño de sus audiencias; la circulación con la que cuentan tanto en formato impreso como en digital, y la cantidad de contenido que producen. Hasta el momento 500 medios de países como Alemania, Reino Unido, Brasil y Argentina se han integrado a este programa.

No obstante, han surgido críticas que señalan que la plataforma podría dejar fuera a muchos medios que, por su tamaño o temática, podrían no ajustarse a los requisitos establecidos por Google.

Respecto de esto, Bringas dijo que uno de los principios del programa es contar con un ecosistema diverso que no esté sesgado hacia los grandes jugadores y que incluya tanto grandes medios tradicionales como a pequeños medios nativos digitales. No es casual que al propio vicepresidente de Noticias de Google no le sorprenda que un gran jugador, con millones de lectores, vaya a tener una mayor retribución que otro que sólo tenga 10,000 lectores. La plataforma no desplegará Showcase en aquellos países en donde no logre reunir a un número suficiente de medios informativos.

“No queremos decir que los jugadores más pequeños son menos importantes, pero sí que están tratando con un mercado más pequeño”, dijo.

Noticia de Australia

News Showcase parece una válvula de escape a la presión que tanto los medios de comunicación a escala mundial como algunos gobiernos han comenzado a ejercer en contra de Google y del aprovechamiento que su buscador hace de los artículos, noticias, reportajes, fotografías, videos, entrevistas y demás contenidos periodísticos que los medios informativos producen.

El propio Gingras admitió esta mañana que el caso de Australia aceleró la llegada de News Showcase a esa isla de Oceanía, como la manera de solucionar la promulgación de la ley que obliga a las plataformas digitales a buscar un acuerdo con los medios informativos para pagar por el contenido que éstos generan y por la que Facebook dejó de distribuir los contenidos de los medios informativos australianos en su plataforma.

El caso australiano no es el único y puede decirse que, para Google, tampoco es el más representativo. El servicio Google News, una página que indexa contenido noticioso y por la que Google no factura publicidad, está fuera de operación en España desde 2014 debido al llamado Canon AEDE, una cuota que obliga a la compañía estadounidense y a cualquier otra plataforma a pagar por enlazar (linkear) contenido que esté protegido por derechos de propiedad intelectual. Google ya está presentando News Showcase a los medios españoles —o sea, buscando acuerdos comerciales— para librarse de esta regulación.

News Showcase se suma a otras herramientas que Google ha desplegado en los últimos 10 años para colaborar con los medios informativos, sus editores y sus periodistas, como son los casos de Subscribe with Google, su plataforma de suscripciones para medios de comunicación, y Newsroom, que cuenta con diversas herramientas de análisis de información para periodistas.

Sin el buscador de Google, los medios de comunicación perderían un canal de distribución fundamental para su supervivencia a futuro. Esta semana, en un seminario de la Fundación Gabo (del Nobel Gabriel García Márquez), se difundió que el servicio de noticias BBC Mundo recibe 58% de su tráfico desde los motores de búsqueda en internet (conocidos como Search), en los que Google es el principal operador global.

Al mismo tiempo, sin los medios de comunicación, Google se las vería negras a la hora de indizar contenido de internet en ausencia de ciertos parámetros de veracidad y credibilidad que los medios de comunicación proporcionan. Facebook también se ha dado cuenta de esto y ha anunciado el lanzamiento de su herramienta News en Australia durante 2021.

