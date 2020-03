El comercio electrónico en México corre a toda marcha. En 2019, este segmento de la economía alcanzó un valor de 631,710 pesos, lo que supuso un crecimiento de 28.6% o 140,460 millones de pesos respecto a 2018. Esto representa el mayor incremento histórico de las ventas digitales según su monto en pesos, de acuerdo con cifras del Estudio de Comercio Electrónico 2020 de la Asociación de Internet.Mx que fue patrocinado por Visa y KueskiPay.

Pese a que la economía mexicana mostró un crecimiento nulo durante el 2019, el valor del comercio electrónico en México registró un incremento de casi 30% en el mismo año, según el estudio, que se presentó en las primeras mesas del eShow 2020, la séptima edición de la conferencia de comercio electrónico que agrupa integrantes de grandes empresas, pymes y gobierno.

Renato Juárez, director de Investigación de la Asociación de Internet MX, acusó que esta disparidad entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento del comercio electrónico en México se debe a que los mexicanos están haciendo frente a la situación económica por la que pasa el país al eficientar su gasto mediante las compras digitales. El especialista aseguró además que la economía digital es contracíclica, es decir que mientras que la economía nacional y mundial experimentan una contracción, el comercio electrónico vive una expansión.

“Hay productos nuevos, hay industrias nuevas. Para hablar en específico, por ejemplo, está transporte, los taxis, las bicis, los patines; lo mismo que el streaming, son cosas que crecen año con año y que la gente no deja de usar. Por experiencia, también sin duda es un fenómeno contracíclico, porque el comercio electrónico se vuelve el área de oportunidad de los negocios”.

La categoría de transporte a la que hace referencia Juárez es una de las más usadas dentro del comercio electrónico en México. Sólo recientemente se ha visto superada por los servicios digitales, es decir los servicios de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video o Spotify.

El transporte es además la categoría usada con más frecuencia, pues cuatro de cada 10 mexicanos usan estos servicios al menos una vez a la semana, mientras que las suscripciones a los servicios digitales son mensuales y la mayoría de las demás compras digitales también se realizan de forma mensual.

“Por experiencia, también sin duda es un fenómeno contracíclico, porque el comercio electrónico se vuelve el área de oportunidad de los negocios y crece. ¿Por qué? Porque no hay tantos gastos de operación; no necesitas tener un inventario físico, con que tengas un inventario flotante o virtual, ya no estás gastando más. También, a nivel de los compradores, estás buscando la manera de eficientar el dinero. Entonces, igual ya no salgo tanto de vacaciones o a restaurantes, pero sí pido comida por internet. Si te das cuenta, se trata de eficientar lo que estamos viviendo como mexicanos”, dijo.

Compradores están insatisfechos

La más reciente actualización del Estudio de Comercio Electrónico de la AI.Mx está basada en una encuesta digital realizada en febrero del 2020 a 1,610 usuarios del universo de 67 millones de usuarios de internet adultos en México y agrega también una encuesta a xx de las más grandes empresas de comercio electrónico en el país.

Según el estudio, las tasas de satisfacción tanto de compradores como de comercios son menores a 80%, una medida que, según Renato Juárez, no es aceptable en la industria. Mientras que en 2019, 84% de los compradores en línea estaban satisfechos o muy satisfechos con su experiencia de compra, en 2020 esta cifra bajó a 74 por ciento. Lo mismo ocurrió en los negocios, según los cuales sus clientes quedan satisfechos en 71% de las ocasiones.

“Para este 2020, sólo siete de cada 10 personas están satisfechas con su compra. Si ustedes dentro de sus compañías evalúan este indicador, de antemano ya se dieron cuenta de que este dato es pésimo. ¿Por qué? Porque niveles de satisfacción aceptables son de 80% para arriba y en México, sólo 73% se encuentra satisfecho”, dijo Renato Juárez.

Los mexicanos gastan en promedio 13,700 pesos al año en compras de productos y servicios digitales. Mujeres y hombres compran en línea por igual. Según su edad, los segmentos que más compras realizan van de los 18 a los 44 años de edad. De acuerdo con su nivel socioeconómico, los niveles medio bajo y bajo son ya los que más compran por internet, con 55%, mientras que el otro 45% pertenece a los segmentos medio alto y alto.

Para 2020, Renato Juárez adelantó que durante el primer semestre de este año, el valor del comercio electrónico crecerá alrededor de 19%, porcentaje menor al 22% que creció este segmento de la economía durante 2019, lo que puede deberse a los efectos que tiene el coronavirus, lo que se alimenta por la volatilidad económica que ha causado la caída de los precios del petróleo.

