Mifel queda fuera del proceso de adquirir activos de Vector

Mifel definitivamente ya está fuera del proceso de adquirir los activos de Vector Casa de Bolsa -otra de las entidades señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero-, confirmó el presidente y director general del grupo, Daniel Becker.

Entrevistado en el marco del Foro Prosa 2025, el banquero mencionó que sí se exploró la posibilidad de adquirir Vector, pero finalmente se decidió que no, pues no se llegó a un acuerdo.

“Todo mundo conoce a Vector por las razones desgraciadamente que no deberían de ser, pero no llegamos a acuerdos, y ellos decidieron hacer una venta diferente a la que habíamos planeado, y al final decidimos que no íbamos a participar”, explicó.

Agregó: “definitivamente ya estamos fuera del proceso”.

Explora si puede quedarse con algo de CIBanco e Intercam

Daniel Becker mencionó, sin embargo, que el banco analiza si puede adquirir algo de los negocios que quedan de CIBanco e Intercam, las otras dos entidades señaladas por el Tesoro de Estados Unidos a finales de junio pasado.

“Sí, estamos viendo, de todas las instituciones que están en la necesidad de vender activos, todas las que podamos ver”, subrayó.

No obstante, precisó que ello debe empatar con el modelo de negocios de Mifel.

“No queremos ahorita iniciar con circuitos de crédito en los que no tengamos experiencia, que no conozcamos. Pero sí, seguramente hay activos todavía que los bancos se tendrán que desprender de ellos, y estamos atentos a ver qué existe”, puntualizó.

Kapital Bank, Multiva y BanCoppel, los que han realizado adquisiciones

A casi tres meses de los señalamientos del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco e Intercam, éstos bancos ya han desincorporado gran parte de sus negocios.

Multiva se quedó con la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco (uno de sus principales brazos); mientras que Kapital Bank, adquirió los negocios bancario, casa de bolsa y fondos de inversión de Intercam.

En tanto, BanCoppel, llegó a un acuerdo para adquirir la cartera de crédito automotriz de CIBanco.