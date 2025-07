Fitch vuelve a bajar la calificación a CIBanco, Intercam y Vector; están en grado especulativo

Fitch Ratings volvió a bajar las calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las mantuvo en observación negativa, y anunció el retiro de las mismas por “razones comerciales”. Con ello, las notas se encuentran en grado especulativo.

“Fitch dejará de dar seguimiento a las calificaciones de Vector Casa de Bolsa, CIBanco, Intercam Banco y las afiliadas no bancarias de los dos últimos”, explicó.

La agencia crediticia redujo las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo y las mantuvo en observación negativa de Intercam Banco a CCC desde B, y a C desde B; de CIBanco a CCC desde B, y a C desde B, y de Vector Casa de Bolsa a CCC desde B, y a C desde B, respectivamente.

Detalló que las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de todas las afiliadas de los bancos, también bajaron, se mantuvieron en observación negativa y se retiraron.

Fue la segunda ocasión en menos de tres semanas, que Fitch bajó las calificaciones a estas entidades, ello, luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el pasado 25 de junio, en el sentido de que supuestamente las entidades habrían permitido operaciones de lavado de dinero.

Las calificaciones CCC y C están catalogadas dentro del grado especulativo, e implican alta probabilidad de impago en el caso de las primeras, y que las entidades se encuentran en proceso de incumplimiento o incumplimiento inminente en las segundas.

Reflejo de un debilitamiento significativo

Fitch argumentó que la baja de las calificaciones refleja el debilitamiento significativo de los perfiles de negocio y financieros de las entidades financieras, vinculado al daño reputacional derivado del señalamiento por parte del Tesoro de Estados Unidos respecto a presuntas debilidades en materia de prevención de lavado de dinero, vinculadas al tráfico ilícito de opioides.

“Desde el anuncio, Fitch ha percibido tendencias negativas sobre la capacidad de generación de ingresos de estas entidades, entre ellas la salida de clientes de algunas de sus principales líneas de negocio, aversión de diversos participantes del mercado para continuar operando con dichas entidades, y una disminución significativa en los volúmenes de operatividad diaria y/o en los activos en administración o en custodia”, expuso.

Fitch agregó que, en el caso de los bancos mencionados, ha percibido también un deterioro en la liquidez.

“El nivel nuevo de calificación refleja el impacto negativo en la calidad crediticia de las entidades, la disrupción en sus modelos de negocio y los riesgos adicionales derivados de la incertidumbre significativa que estos eventos implican en términos de la flexibilidad financiera de estas entidades”, puntualizó.

Calidad crediticia podría seguir con deterioro

Fitch reconoció los esfuerzos realizados por las entidades afectadas, así como por las autoridades financieras nacionales tras decretarse la intervención gerencial temporal de las mismas, en aras de mantener operaciones en la medida de lo posible.

Sin embargo, Fitch consideró que la calidad crediticia de estas entidades podría seguirse debilitando conforme sus clientes actúen en relación con los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aún a pesar de la reciente postergación de la fecha efectiva de las órdenes al 4 de septiembre del 2025.

Destacó que si bien las entidades siguen cumpliendo con sus obligaciones, las calificaciones al momento del retiro indican que, el nivel de riesgo de incumplimiento hacia adelante es muy alto, en relación con otros emisores u obligaciones en el país.

“Las bajas de las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de todas las afiliadas de los bancos derivan de la capacidad de soporte menor de sus respectivos bancos afiliados, luego de las bajas de calificación”, concluyó.