Sistema financiero, un riesgo para el comercio mundial

El sistema financiero corre el riesgo de socavar el comercio mundial si no se adapta a las necesidades de la economía, y los países en desarrollo serían los más afectados, afirmó ayer la Agencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

Los cambios en los mercados financieros impulsan ahora el comercio mundial casi tanto como la actividad económica real, y las condiciones financieras determinan cada vez más los flujos comerciales mundiales y configuran las perspectivas de desarrollo en todo el mundo, según el informe de la UNCTAD, que se presentó en Londres.

“El comercio no es solo una cadena de proveedores. También es una cadena de líneas de crédito, sistemas de pago, mercados de divisas y flujos de capital”, afirmó Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD.

Grynspan declaró que los sistemas financieros y comerciales están tan estrechamente sincronizados que cualquier aumento de la volatilidad o la incertidumbre del mercado tendrá un impacto significativo en el comercio mundial.

La UNCTAD afirmó que se espera que el crecimiento mundial se desacelere de 2.9% en el 2024 a 2.6% en el 2025, debido al aumento de la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas.

Más de 90% del comercio mundial depende del financiamiento bancario, y la liquidez en dólares y los sistemas de pago transfronterizos siguen siendo esenciales para el comercio internacional.

“Esta profunda dependencia de los canales financieros hace que el comercio esté estrechamente vinculado a las condiciones financieras y monetarias mundiales”, señala el informe. “Un cambio en las tasas de interés o en la confianza de los inversionistas en un centro financiero importante puede afectar al volumen del comercio mundial”.

El informe afirma que, aunque se espera que las economías en desarrollo crezcan más rápidamente que las avanzadas, se enfrentan a mayores costos de financiamiento, flujos de capital volátiles y riesgos crecientes relacionados con el clima, factores que limitan el margen fiscal y de inversión necesario para sostener el crecimiento.

El dólar sigue siendo fundamental para las finanzas mundiales. Esto ofrece estabilidad en tiempos de incertidumbre, pero también ata a las economías en desarrollo a ciclos financieros sobre los que tienen poco poder de influencia.

“Tenemos que encontrar formas en las que los instrumentos del sistema de pagos, de los seguros, de la capacidad de estos países para prestar o hacer cosas en su propia moneda formen parte de la resiliencia del sistema para el futuro”, afirmó Grynspan.

La UNCTAD pidió reformas para armonizar el comercio y las finanzas y garantizar la estabilidad a largo plazo, entre ellas la modernización de las normas comerciales, la reforma del sistema monetario internacional para limitar la volatilidad perjudicial de las divisas y los flujos de capital, y el fortalecimiento de los mercados de capitales para ampliar el financiamiento asequible a largo plazo.

“¿Qué se necesita para lograr una resiliencia auténtica? Marcos normativos integrados que reconozcan los vínculos entre el comercio, las finanzas y la sostenibilidad”, afirmó.