El Presidente de UBS debatió el traslado de la sede central a EU

El presidente de UBS y el secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), Scott Bessent, han debatido la posibilidad de trasladar la sede del gigante bancario suizo a EU, según informó ayer 17 de noviembre, el Financial Times, reavivando así un rumor que lleva tiempo circulando.

El enfrentamiento entre UBS y el gobierno suizo por la imposición de una normativa bancaria más estricta ha alimentado durante meses los rumores de que el mayor banco de Suiza está considerando trasladar su sede fuera del rico país alpino.

Según el Financial Times, el presidente de UBS, Colm Kelleher, y Bessent “mantuvieron conversaciones en los últimos meses sobre cómo sería para la entidad crediticia trasladarse a Estados Unidos”.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está “dispuesta a acoger uno de los activos más preciados de Suiza”, informó el diario británico, citando a tres personas familiarizadas con la conversación.

“Las conversaciones con Bessent forman parte de un esfuerzo continuo de Kelleher por presionar al gobierno suizo”, añadió.

Tras extraer lecciones de la implosión del que fuera el segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, Berna pretende obligar a UBS a reforzar su base de capital en las filiales extranjeras.

La medida, considerada una salvaguarda contra un colapso que podría desestabilizar la economía mundial, obligaría a UBS a reservar 26,000 millones de dólares adicionales en capital, algo que el banco ha tachado de “extremo”.

Contactado por la AFP, UBS se negó a comentar la información del FT, pero reiteró su postura de que quiere “seguir operando con éxito como banco global desde Suiza”.

UBS compró Credit Suisse por 3,250 millones de dólares en marzo del 2023, bajo una fuerte presión de las autoridades suizas, ya que su antiguo competidor se encontraba al borde del colapso.

La rápida adquisición creó un gigante que el gobierno se ha apresurado a regular para limitar los riesgos para la economía suiza.

Aunque el banco ha aceptado la mayoría de las medidas propuestas, se opone firmemente a la propuesta relativa a sus filiales extranjeras, argumentando que su competitividad se vería gravemente perjudicada.

En septiembre pasado, el New York Post ya había informado sobre una reunión con representantes de la administración Trump en relación con un posible traslado de la sede.