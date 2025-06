Powell reitera que recortes de la Fed pueden esperar; mientras analiza impacto de los aranceles

La subida de los aranceles podría empezar a elevar la inflación este verano boreal, un periodo que será clave para que la Reserva Federal considere posibles recortes de tasas, dijo el martes el presidente del banco central, Jerome Powell, a miembros del Congreso.

Presionado por legisladores republicanos de la Comisión de Servicios Financieros sobre por qué la Fed no está recortando las tasas, como ha exigido el presidente Donald Trump, Powell dijo que él y muchos en la Fed esperan que la inflación comience a aumentar pronto, y que el banco central no tenía prisa por aliviar los costos de endeudamiento mientras tanto.

Powell dijo en particular que no abriría la puerta a un recorte de tasas en la reunión de julio de la Fed, como sugirieron recientemente dos de sus colegas, o en cualquier otra reunión.

"No quiero señalar una reunión en particular. No creo que debamos tener ninguna prisa, dado que el mercado laboral sigue fuerte y hay mucha incertidumbre sobre el impacto del debate arancelario aún sin resolver", dijo Powell.

Refiriéndose a los aumentos de precios que se esperan como consecuencia de los aranceles, Powell dijo que "deberíamos de empezar a ver esto durante el verano boreal, en la cifra de junio y en la de julio".

"Si no lo vemos, estamos perfectamente abiertos a la idea de que el traspaso (a los consumidores) es menor de lo que pensamos, y si lo vemos eso importará para la política monetaria", agregó.

"Creo que si resulta que las presiones inflacionarias siguen contenidas llegaremos a un punto en el que recortaremos las tasas más pronto que tarde", comentó.

Con el banco central en gran parte a la espera del resultado de las negociaciones arancelarias de la administración Trump, Powell fue interrogado repetidamente sobre por qué la Fed parecía preocupada por ese tema y no está recortando las tasas dado que la inflación hasta ahora ha sido modesta.

Powell dijo que la política monetaria de la Fed no está destinada a respaldar o criticar el enfoque del gobierno de Trump sobre el comercio, solo a hacer frente a un impacto de la inflación que la Fed y las previsiones en general esperan que cobre impulso durante el resto del año.

"No estamos comentando los aranceles", dijo Powell. "Nuestro trabajo es mantener la inflación bajo control, y cuando las políticas tienen implicaciones a corto y mediano plazo, significativas, entonces la inflación se convierte en nuestro trabajo", explicó.

"Todos los pronosticadores profesionales que conozco (...) esperan un aumento significativo de la inflación en el transcurso del año", dijo Powell, profundizando en la reticencia de la Fed a recortar las tasas mientras sigan sin resolverse aspectos importantes de la política comercial de Trump.

Dos escenarios

En el testimonio preparado para el panel de la Cámara, Powell señaló que los efectos "podrían ser de corta duración, reflejando un cambio de una sola vez en el nivel de precios".

"También es posible que los efectos inflacionarios sean, por el contrario, más persistentes (...) Por el momento, estamos en una buena posición para esperar a saber más sobre el curso probable de la economía antes de considerar cualquier ajuste en nuestra postura monetaria", agregó.

El testimonio de Powell reiteró en gran medida el comunicado de política monetaria más reciente del banco central aprobada la semana pasada, cuando los funcionarios de la Fed votaron unánimemente a favor de mantener la tasa de interés de referencia estable en el rango actual del 4.25% al 4.5%, y no dieron ninguna indicación de que los recortes fueran inminentes.

Las nuevas proyecciones económicas publicadas entonces mostraban que los funcionarios esperaban, según la mediana de las previsiones, dos recortes de tasas de un cuarto de punto en el año. Los inversores anticipan que el primero ocurriría en la reunión de septiembre de la Fed.

En los últimos días, dos gobernadores de la Fed, ambos nombrados por Trump, han dicho que las tasas podrían bajar en la reunión de julio, dado que la inflación aún no ha subido en respuesta a los aranceles, mientras que otros dos dijeron que aún les preocupa que la inflación se intensifique.

Trump, que nombró a Powell presidente en su primer mandato pero se espera que lo sustituya, ha pedido repetidamente fuertes recortes de tasas.

"Debería estar al menos dos o tres puntos más baja", dijo en una publicación en las redes sociales antes de la audiencia, agregando en referencia a Powell que esperaba que "el Congreso realmente presione a esta persona tan tonta y cabeza dura".