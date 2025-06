Fed mantiene tasas de interés y Trump arremete nuevamente contra Powell

En medio del cambio de política arancelaria del gobierno de Trump y un aumento de la incertidumbre geopolítica, el banco central estadounidense mantuvo sus tasas de referencia entre 4.25 y 4.5 por ciento.

Sigue apostando por dos recortes más en lo que resta del año.

“Quizá debería ir yo a la Fed, ¿se me permite nombrarme a mí?”

Trump volvió a llamar a Powell “Mr. Too Late”; señala que le dice así porque siempre llega demasiado tarde

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), arremetió nuevamente contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), previo a la decisión del banco central estadounidense de mantener nuevamente las tasas de interés.

En declaraciones emitidas a la prensa en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el mandatario republicano expresó que Powell “no es una persona inteligente” debido a que no baja las tasas de interés y que tiene que lidiar con él.

“¿Alguna vez has tenido que lidiar con alguien que no es inteligente? No es inteligente”, dijo Trump, quien añadió que, si la Fed bajara las tasas, al país le iría bien, ya que comprarían deuda por mucho menos.

El doble mandato

El banco central estadounidense tiene un doble mandato: mantener baja la inflación y buscar el pleno empleo, principalmente aumentando o reduciendo su tasa de interés de referencia, que actúa como un impulso o un freno para la demanda.

“Si hay inflación en seis o nueve meses, se bajan y suben las tasas (…) Digamos que hay una inflación rampante, la cual no la hay”.

Asimismo acusó que Powell es una “persona política” que le cuesta a Estados Unidos “una fortuna” y realizó una comparación con la política monetaria de la zona euro. “Europa ya tuvo 10 recortes y nosotros ninguno”, señaló.

Pese a que Trump eligió a Powell como presidente de la Fed durante su primer mandato, ayer el Presidente estadounidense dijo que él no lo hubiera reelegido pero que esa fue decisión del expresidente, Joe Biden.

Trump ha criticado durante mucho tiempo a Powell y provocó la preocupación del mercado a principios de este año cuando sugirió que el cese del jefe del banco central no podía llegar lo suficientemente rápido.

Desde entonces, Trump se ha retractado de esa retórica, diciendo que no despediría a Powell antes de que termine su mandato como Presidente el próximo año, pero no se ha contenido en sus críticas más amplias y ha dejado claro que no pedirá a Powell que permanezca como líder del banco central.

“Lo que voy a hacer es, ya sabes, que salga en unos nueve meses, que tenga que hacerlo, que afortunadamente lo cesen... Yo nunca le habría vuelto a nombrar, le volvió a nombrar (el presidente Joe) Biden. No sé por qué, pero supongo que tal vez era un demócrata... ha hecho un mal trabajo”, dijo Trump.

Nuevamente, Trump llamó a Powell “Mr. Too Late”, en referencia a que se tarda en bajar las tasas de interés. “Le digo Too Late, Powell, porque siempre llega demasiado tarde (…) Quiero decir, si te fijas, cada vez que hice esto, yo tenía razón al 100%, él estaba equivocado”.

Finalmente, el mandatario estadounidense bromeó con la idea de dirigir el banco central de su país, al asegurar que él haría un mejor trabajo que todos los que trabajan actualmente ahí.

“Tal vez debería ir a la Fed. ¿Se me permite nombrarme a mí mismo? (…) Haría un trabajo mucho mejor que esa gente”, mencionó. (Con información de Agencias)

“Tomaremos decisiones más inteligentes y mejores si esperamos”

Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que prevén que una parte significativa de la inflación aparezca en los próximos meses

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), no respondió directamente a las críticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, y apostó por la cautela y observación ante el impacto que puedan generar los aranceles en los precios.

La Fed mantuvo la tasa de interés de referencia en un rango entre 4.25 y 4.50% al final de su reunión de dos días; no obstante, los funcionarios pronosticaron dos reducciones de tasas este año, similares a proyecciones anteriores.

Powell sostuvo, durante su conferencia de prensa tradicional tras la decisión de política monetaria, que la Fed está “bien posicionada para esperar y aprender más” antes de considerar cambios en las tasas de interés.

“Nadie sostiene estas sendas de tasas con mucha convicción, y todo el mundo estaría de acuerdo en que todas van a depender de los datos”, mencionó el funcionario estadounidense.

Si bien las medidas de inflación han sido favorablemente bajas durante los últimos tres meses, se trata de una señal “retrospectiva”, agregó.

“Lo que otros pronosticadores y la Reserva Federal están diciendo es que esperamos que una parte significativa de la inflación aparezca en los próximos meses, y debemos tenerlo en cuenta”, dijo Powell, en referencia a los aranceles impuestos por Donald Trump.

Trump impuso en los últimos meses aranceles mínimos de 10% sobre la mayoría de los productos que Estados Unidos importa y tasas más altas a la importación de acero, aluminio y automóviles.

Sin embargo, no han provocado, por ahora, un aumento generalizado de los precios, en parte porque Trump redujo, o pospuso, la entrada en efecto de los gravámenes más altos, y también porque las empresas se han apoyado en sus inventarios previos para no trasladar el costo a los consumidores.

“Tomaremos decisiones más inteligentes y mejores si esperamos un par de meses o el tiempo que sea necesario para hacernos una idea de cuál va a ser realmente el paso de la inflación”, expresó Powell.

Los economistas esperan que tome varios meses para que los aranceles de Trump se reflejen en los precios al consumidor, y la Fed está procediendo con cautela.

Menor crecimiento y más inflación

En un comunicado, el banco central estadounidense añadió que “la incertidumbre sobre la perspectiva económica bajó pero sigue alta”, en tanto el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá menos de lo previsto y la inflación será más elevada.

La Fed ahora espera una expansión del PIB de 1.4% este año, frente a 1.7% que preveía en marzo y de 2.1% en diciembre del 2024.

La inflación, según el banco central, será de 3.0% y no de 2.7% como vaticinó en marzo, de acuerdo con una actualización de sus pronósticos económicos al término de reunión de su comité de política monetaria.

Asimismo, prevé un aumento del desempleo a 4.5%, frente a 4.4% esperado antes.

Sin movimientos antes de septiembre

Mientras los funcionarios anticipan una mayor claridad sobre el impacto asociado al aumento de los aranceles durante el verano, “los mercados financieros no esperan ningún movimiento en las tasas antes de septiembre”, dijo la economista jefe de KPMG, Diane Swonk.

Ryan Sweet, economista jefe estadounidense de Oxford Economics, señaló que la Fed querría pruebas de que la inflación se dirige de nuevo a su objetivo del 2.0% “antes de dar el visto bueno”.

“Los recortes preventivos de réditos no parecen estar sobre la mesa, lo que implica que el listón está alto para que el banco central recorte en julio”, dijo Sweet.

Swonk dijo, sin embargo, que “hay un argumento muy sólido de que, en ausencia de la inflación inducida por los aranceles, la Fed estaría recortando las tasas ahora”, señalando que el mercado laboral se está desacelerando.