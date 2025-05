"Podríamos perder mercado si no reaccionamos como debe ser”: BBVA

Los nuevos jugadores, principalmente digitales, que están llegando al sistema financiero, podrían quitarnos mercado en segmentos como consumo si no reaccionamos como debe ser, afirma Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

A la pregunta de si jugadores como Nu, y Mercado Pago, enfocados en este momento en el consumo, podrían quitarle mercado de este segmento, el banquero precisa que ello puede pasar con cualquier otro competidor.

No obstante, subraya que hoy BBVA es la fintech más grande de este país, y lo avalan sus más de 24 millones de clientes digitales y que 70% de sus ventas ya son por estos canales.

“Entonces tenemos capacidades para competir con ellos, y tenemos que seguir en este ritmo de innovación y de repensar cómo le entregamos valor a nuestros clientes”.

Respecto a sí podrían perder parte del “pastel” de productos de nómina, dado que los nuevos jugadores han argumentado que buscan ser bancos porque es la figura que les permite ofrecer este producto, explica que hoy BBVA tiene cuatro o cinco competidores que tienen una gran oferta de nómina.

Un reto para seguir innovando

Eduardo Osuna menciona que la entrada de nuevos jugadores al sector bancario lo ven como un reto, sobre todo para seguir innovando más rápido y mejorando sus capacidades.

“Porque normalmente las fintech están entrando con uno o dos productos y nosotros somos un banco completamente universal, atendemos de todo y vemos muy bien que se estén queriendo convertir en bancos para que haya las mismas reglas de competencia, pero sobre todo porque deja ver que se han dado cuenta que, para verdaderamente estar en el mercado, tienes que tener la regulación asociada a ser un banco y poder captar y hacer más cosas”, puntualiza.

Agrega: “siempre hemos dicho desde la asociación (de Bancos de México) y desde BBVA, que si otorgas un servicio que tiene un riesgo debes tener la misma regulación, porque la regulación no protege a la banca, la regulación protege al cliente final”.

En este sentido, hace énfasis en que la competencia siempre es bienvenida, ya que obliga a todos a ser mejores, no solamente en términos del diseño de producto y en la manera como se le otorga al cliente, sino también en precios.

“Eso es una gran forma de bajar precios en cualquier mercado. La competencia te incentiva a que ocurra eso. Entonces tenemos grandes competidores bancarios tradicionales, tenemos grandes competidores fintech, con los que llevamos años ya compitiendo”, enfatiza.

Así, subraya que BBVA seguirá compitiendo como lo ha hecho en México durante 90 años.

“Absolutamente bienvenidos. Lo que no nos gusta es que haya servicios iguales con una regulación diferenciada, porque entonces el piso no es parejo, y al no ser parejo generas una distorsión en el mercado que termina siendo mala para el cliente”.

Sin crear un banco digital

Desde hace ya algunos años, BBVA México optó por fortalecer e invertir en su estrategia digital dentro de la propia institución, sin necesidad de crear un banco digital como han hecho otros jugadores.

Hoy, de los cerca de 33 millones de clientes, más de 24 son digitales e interactúan de esta forma, al menos, una vez al día.

“Hay estrategias que han funcionado como lo hemos hecho nosotros, que quisimos transformar nuestro banco en un banco digital, con el uso de redes físicas interconectados, y tener una experiencia omnicanal completamente, y hay quien ha optado por tener un banco separado y les ha funcionado”, explica.

Agrega: “mientras más complejidad le metes a los modelos, pues más riesgo tienes de equivocarte”.

Respecto a la estrategia de otro de los grandes bancos tradicionales que optó por crear su banco digital, pero que recientemente anunció que analiza venderlo, comenta:

“Creo que todas las estrategias pueden ser válidas, pero tienen que tener no solamente una buena estrategia, sino que luego es muy importante la ejecución y entender tu posicionamiento y las condiciones de mercado.

“A mí me parece muy valiente la decisión que tomó Banorte (...) es valiente reconocer que van a cambiar su estrategia porque no les salió. Esto nos pasa a todos los bancos en todos los productos”.