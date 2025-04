Mercado Pago: “estamos a mitad del camino en el proceso de licencia bancaria”

Mercado Pago México va en tiempo y forma en su proceso de solicitud de licencia bancaria que inició en septiembre del 2024. Pedro Rivas, director general de la institución en el país, afirma que están a la mitad del camino.

En entrevista con El Economista, comenta que desde el primer día sabían que se trataba de un proceso en el que hay muchos pasos qué dar, y en el que hay que tener coordinación con el regulador y otros auditores externos.

No obstante, señala que van acorde con los tiempos que estaban previstos.

“Ya metimos la solicitud, ya recibimos las primeras observaciones del regulador, estamos atendiendo esas observaciones, y hay un proceso de validación, en el que estamos todavía presentándole a la autoridad qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Ellos nos muestran qué es lo que quieren que cambiemos, que fortalezcamos y demás”, dice.

Agrega: “es un proceso natural que todos los que han pasado por esta licencia, o por la obtención de la licencia, han tenido qué pasar. Entonces estamos a la mitad de ese camino”.

El director de Mercado Pago en México comenta que si bien hay un estimado de la entidad para tener resuelto este tema, dependerá de los tiempos del regulador, pero considera que “entre antes lo hagamos mejor”.

Cada una de las partes hace su labor

Pedro Rivas destaca que la respuesta y recepción por parte de la autoridad en este proceso ha sido positiva, y cada una de las partes está haciendo su labor.

“El regulador está asegurándose de que si existe algún riesgo en la operación, se identifique y mitigue; y por nuestro lado, estamos tratando de movernos lo más rápido posible para poder enfocarnos en darle el servicio al mercado. Entonces cada quien hace su trabajo”, argumenta.

Resalta que Mercado Pago, al querer convertirse en banco en México, está en el proceso de asegurarse de que se cumpla con todo lo que el regulador pide.

Motivos para buscar ser banco

Pedro Rivas explica que los principales motivos para buscar ser banco (hoy opera en el país bajo la figura de Institución de Fondos de Pago Electrónico, IFPE, regulada) son la estabilidad y seguridad que brinda la regulación del sector, además de la posibilidad de expandir la oferta de productos y servicios.

“Por ejemplo hoy no podemos captar; hoy no podemos hacer portabilidad de nómina. Entonces sabemos que es importante que la gente que está recibiendo algún tipo de ingreso constante, empiece a tener acceso a ese dinero vía el banco sobre el cual recibe la nómina. Hoy nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso; eso nos va a abrir ese horizonte”, enfatiza.

El directivo considera que por estos y otros motivos es un buen paso ir hacia allá, y asegurarse de que siempre tengan un espacio en las decisiones importantes dentro del futuro de los servicios financieros en México.