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Bessent critica las previsiones del FMI y del Banco Mundial; EU superará el alza de precios, dice

El secretario del Tesoro de ⁠Estados Unidos, Scott Bessent, criticó los recortes en las ⁠previsiones de crecimiento ⁠y el aumento ‌de las previsiones de ​inflación del FMI y el Banco ​Mundial por la guerra en Oriente Medio.

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Reuters

El secretario del Tesoro de ⁠Estados Unidos, Scott Bessent, criticó este martes los recortes en las ⁠previsiones de crecimiento ⁠y el aumento de las previsiones de inflación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial por la guerra en Oriente Medio, y señaló que probablemente habían "reaccionado de forma exagerada".

"Creo que probablemente han reaccionado de forma exagerada, pero ya veremos", dijo Bessent a periodistas, señalando que algunos países de Europa y Asia estaban adoptando subsidios al consumo o a la industria para hacer frente a las interrupciones en el suministro, lo que podría ⁠provocar una inflación ⁠más alta y ⁠persistente en esas regiones.

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Bessent dijo que ⁠confiaba en que Estados Unidos superaría la subida de precios muy rápidamente, a diferencia de los países que estaban aplicando subsidios que pod

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