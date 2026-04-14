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Bessent critica las previsiones del FMI y del Banco Mundial; EU superará el alza de precios, dice
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó los recortes en las previsiones de crecimiento y el aumento de las previsiones de inflación del FMI y el Banco Mundial por la guerra en Oriente Medio.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó este martes los recortes en las previsiones de crecimiento y el aumento de las previsiones de inflación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial por la guerra en Oriente Medio, y señaló que probablemente habían "reaccionado de forma exagerada".
"Creo que probablemente han reaccionado de forma exagerada, pero ya veremos", dijo Bessent a periodistas, señalando que algunos países de Europa y Asia estaban adoptando subsidios al consumo o a la industria para hacer frente a las interrupciones en el suministro, lo que podría provocar una inflación más alta y persistente en esas regiones.
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Bessent dijo que confiaba en que Estados Unidos superaría la subida de precios muy rápidamente, a diferencia de los países que estaban aplicando subsidios que pod
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