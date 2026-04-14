Lagarde dice que el BCE no ha tomado aún una decisión sobre las tasas de interés

El ⁠Banco Central Europeo aún no ha tomado una decisión sobre si ⁠subir las tasas de interés, ya que las repercusiones de la guerra de Irán en la economía de la zona euro siguen sin ⁠estar claras, dijo el martes la ⁠presidenta del BCE, Christine Lagarde, en Bloomberg TV.

Los inversores han estado especulando con alzas de tasas del BCE ya este mes, debido a que el cierre del estrecho de Ormuz empuja al alza los precios del combustible en la zona euro, importadora de energía, lo que amenaza con desencadenar otro repunte de la inflación.

Sin embargo, Lagarde afirmó que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones y pareció frenar a sus colegas que se han aventurado a hacer predicciones sobre posibles aumentos de tasas.

"No implica que vayamos a ir en una dirección u otra y, desde luego, no determina una trayectoria de tasas que pueda confirmar hoy", dijo Lagarde sobre la situación en Irán. "Cualquiera de los colegas que esté seguro de que va a ser de una forma u otra, sinceramente, no lo sabe".

El BCE publicó el mes pasado unas previsiones de referencia según las cuales el impacto de la guerra en Irán sería de ⁠corta duración.

No obstante, añadió un escenario ⁠adverso que supone un incremento mucho ⁠más pronunciado de los precios de la energía, una mayor incertidumbre y repercusiones ⁠internacionales, y otro severo en el que la inflación se eleva al 4.8% el próximo año.

Lagarde afirmó que la economía se encuentra "entre el escenario base y el adverso", unos comentarios que los operadores podrían interpretar como una sugerencia de que no es inminente un alza de tasas.

Al ser consultada sobre la posibilidad de dimitir antes de tiempo, Lagarde se comparó con ⁠un capitán que no abandona el barco cuando hay nubes en el horizonte. "Esta capitana no va a abandonar el barco porque vea nubes", afirmó.