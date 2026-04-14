FMI prevé fuerte impacto en el crecimiento de la zona euro incluso si guerra se resuelve rápido

El crecimiento de ⁠la zona euro se ralentizará este año y la inflación se disparará, lo que obligará ⁠al Banco Central Europeo a subir las tasas de interés, incluso si las perturbaciones económicas causadas por la guerra con Irán se disipan a mediados de año, dijo este martes el Fondo Monetario ⁠Internacional (FMI).

Al importar la mayor parte de ⁠sus necesidades energéticas, la economía de la eurozona es especialmente vulnerable al aumento repentino de los costos de la energía, sobre todo desde que la guerra de Rusia en Ucrania ya ha puesto a prueba el acceso del bloque a recursos cruciales.

Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI ahora prevé que el crecimiento se desacelere hasta el 1.1% este año, frente al 1.4% de 2025, y por debajo del 1.3% pronosticado en enero pasado.

"El impacto de la guerra se sumará a los efectos persistentes del aumento continuo de los precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania, lo que lastrará la industria manufacturera, con la presión adicional de la apreciación real del euro en relación con las monedas de los países que exportan productos similares", dijo el FMI.

Aun así, el FMI se muestra más optimista que el BCE, que el mes pasado pronosticó un crecimiento del 0.9% según su propio escenario base, antes de una rápida recuperación en 2027.

El FMI añadió que el aumento previsto del gasto en defensa mitigará en parte el lastre esperado. Ese incremento es relativamente lento, por lo que es probable que el impulso se materialice más adelante.

Mientras tanto, la inflación aumentará al 2.6% en 2026, desde el 2.1% del año pasado, según la proyección "de referencia" del FMI, que supone que ⁠la guerra tendrá una duración, intensidad y alcance limitados, lo ⁠que permitirá que las perturbaciones desaparezcan a ⁠mediados de este año.

Según el FMI, es probable que el tipo de interés de los depósitos del BCE, ⁠que se sitúa en el 2%, aumente en 50 puntos básicos a lo largo de 2026 en respuesta a este incremento de la inflación.

Este aumento previsto está en línea con las apuestas del mercado, y los inversores ya han descontado por completo una subida de tasas de interés para junio, partiendo de la premisa de que el BCE querrá enviar una señal temprana de que no tolerará que la inflación se extienda más allá del sector energético y genere una espiral de precios autosostenible.

Sin embargo, ⁠al igual que el BCE, el FMI afirmó que son posibles resultados mucho peores y sus escenarios "adversos" y "severos" apuntan a mayores impactos en el crecimiento a nivel mundial y a un aumento mayor de la inflación.