Intesa agita el sector bancario italiano con una oferta rival por MPS

El mayor banco de Italia, Intesa Sanpaolo, lanzó ayer una oferta por 31,000 millones de euros por Monte dei Paschi (MPS), interfiriendo así en la propuesta de fusión presentada por el Banco BPM un día antes.

Estas ofertas marcan el inicio de una nueva ronda de consolidación en el sector bancario del país, en un momento en que las entidades se refuerzan para competir a escala europea.

El propio MPS se convirtió el año pasado en el tercer banco más grande de Italia con la compra de Mediobanca, mientras que la oferta de Intesa se produce después de que su competidor, UniCredit, haya lanzado una Oferta Pública de Adquisición hostil sobre el Commerzbank alemán.

Intesa afirmó que su oferta daría lugar al segundo banco más grande de la zona euro por valor de mercado, solo por detrás del Banco Santander, con una red de 3,000 sucursales.

Carlo Messina, director ejecutivo de Intensa, calificó la operación de “sin riesgos” durante una conferencia telefónica con los periodistas, y afirmó que “reforzará nuestra posición de liderazgo en Italia, especialmente en sus regiones más prósperas”, como Lombardía y la Toscana.

Con el fin de obtener la aprobación de las autoridades de competencia, Intesa, con sede en Turín, anunció que llegó a un acuerdo con la aseguradora italiana, Unipol, para venderle unas 635 sucursales de MPS en toda Italia y sus oficinas centrales en Siena por aproximadamente entre 3,000 y 3,500 millones de euros.

Intesa también tiene previsto reforzar significativamente su posición en la gestión de activos para clientes de alto patrimonio a nivel internacional a través de la red de Mediobanca.

“El sector financiero y bancario, tanto a nivel italiano como europeo, requiere un proceso de consolidación que dé lugar a proyectos a gran escala capaces de respaldar las inversiones necesarias”, afirmó Intesa en un comunicado.

Los grupos de mayor tamaño pueden “competir con los nuevos actores y mantener niveles adecuados de rentabilidad en un mercado cada vez más integrado”, añadió.

Guerra de ofertas

Los inversionistas acogieron con satisfacción lo que podría convertirse en una guerra de ofertas por MPS, cuyas acciones cerraron ayer con un alza de 13 por ciento.

Las acciones de Intesa cerraron con una caída de poco más de 1.0%, mientras que las de Banco BPM subieron algo menos de 1.0 por ciento.

Los analistas del banco de inversión, Equita, acogieron con satisfacción la oferta de Intesa como “una medida lógica para consolidar aún más el liderazgo de Intesa en Italia”.