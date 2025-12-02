¿A quién impactarán los cambios fiscales para las compañías de seguros?

El acuerdo al que llegaron las aseguradoras y el Gobierno federal para que las compañías de seguros ya no puedan acreditar el IVA que pagan a sus proveedores impactará no solo a las aseguradoras, sino también a quienes tienen contratada una póliza.

El especialista en derecho fiscal, Luis Pérez de Acha, afirmó que la nueva disposición fiscal para que las aseguradoras ya no puedan acreditar el IVA que pagan a sus proveedores hará que los pagos de las pólizas sean entre 16 y 17% más caros.

“El Congreso de la Unión hizo una reforma (a la Ley del IVA) para establecer que las compañías aseguradoras no pueden recuperar el IVA que pagan a sus proveedores y prestadores de servicios.

“Esto significa que las aseguradoras tienen un costo más alto respecto de la expedición de las pólizas y lo trasladarán completito a quienes están asegurados. Por ello a partir de 2026 tus pólizas serán más costosas”, explicó el especialista.

¿Qué cambió para las aseguradoras?

En el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 en la Cámara de Diputados, los legisladores añadieron de última hora una fracción al artículo 25 de dicha ley para establecer que las compañías de seguros ya no pueden acreditar el IVA que pagan a sus proveedores.

Y es que durante años las aseguradoras estaban acreditando el IVA que pagan por los servicios que adquieren de hospitales o talleres de automóviles para resarcir daños a sus asegurados.

De esa forma, restaban ese IVA acreditado al IVA que les pagaban sus clientes por el pago de primas o pólizas, lo que generaba un efecto fiscal neto que permitía a las aseguradoras pagar menos impuesto al fisco.

“Esta modificación en la ley manifiesta que a partir del 2026 (esta acreditación) ya no va a ser posible, eso queda claro, y en ese contexto ese IVA ya no podemos nosotros hacerlo efecto neto sobre lo que cobramos de IVA de las primas”, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Pedro Pacheco.

Hasta 200,000 millones de pesos habrían dejado de pagar en IVA

De acuerdo con las autoridades fiscales, fueron entre 175,000 y 200,000 millones de pesos de impuestos que las aseguradoras no pagaron en ejercicios fiscales anteriores a partir de la interpretación que hacían de la Ley del IVA.

Ahora con el acuerdo al que llegaron gobierno y sector asegurador, todo el IVA que no pagaron de 2024 para atrás fue prácticamente condonado, y las compañías de seguros tendrán que comenzar a pagar el impuesto con el nuevo criterio a partir de 2025 en adelante.

Para el pago correspondiente a 2025, el gobierno dará un estímulo fiscal a las aseguradoras para que puedan pagar en parcialidades a lo largo de 2026 y sin tener multas, recargos o intereses.

¿Qué afectaciones tendrán las aseguradoras?

Pedro Pacheco aseguró hace unas semanas que el sector asegurador aún estaba evaluando estos cambios, por lo que no hay certeza sobre el impacto que tendrá la nueva disposición fiscal en la operación de las aseguradoras y en los precios para los asegurados.

Sin embargo, la aseguradora Quálitas aseguró en su última conferencia trimestral con analistas que estima una pérdida de utilidades de 2,000 millones de pesos solo en 2025 tras el acuerdo al que llegó el sector asegurador y el gobierno federal para que las compañías paguen conforme a la reforma a partir del presente año.

Esto significaría que, gracias a la nueva disposición fiscal, Qualitas Compañía de Seguros perdería el 38% de todas las utilidades logradas por la empresa entre enero y septiembre de 2025.