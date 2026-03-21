¿Eres pensionado? Cómo recuperar tu ahorro del Infonavit paso a paso

Al momento de jubilarse, los trabajadores que realizaron aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden solicitar la devolución del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, siempre que éste no haya sido utilizado para adquirir o mejorar una vivienda.

Este derecho se mantiene vigente incluso en los casos en que los recursos hayan sido transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que el dinero no se pierde y puede ser reclamado por el titular o sus beneficiarios.

Dicho trámite es gratuito y no requiere la intervención de gestores o intermediarios, lo que reduce riesgos de fraude y protege el patrimonio de los trabajadores retirados.

Formas de solicitar la devolución del ahorro Infonavit

El retiro del ahorro puede realizarse a través de dos vías oficiales:

En línea, mediante el portal Mi Cuenta Infonavit.

Para completar este proceso, se requiere contar con RFC, CURP, nombre completo, e.firma vigente y una cuenta bancaria con una CLABE que permita recibir el depósito correspondiente.

Presencial en los Centros de Atención a Pensionados (CAPDE).

En este caso, es necesario agendar una cita a través de Infonatel o desde la misma plataforma digital del instituto y acudir con la documentación solicitada.

Ambos mecanismos garantizan que el trámite se realice de forma directa por el titular, sin intermediarios, y con seguridad sobre el destino de los recursos.

Proceso para beneficiarios

En caso de fallecimiento del titular, el ahorro puede ser reclamado por los beneficiarios legales, como cónyuge, hijos o padres.

Se requiere la resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los datos del trabajador fallecido.

El procedimiento inicia en línea, pero concluye de manera presencial en un CAPDE, donde deben presentarse todos los beneficiarios con la documentación correspondiente. También existe la posibilidad de realizar el trámite directamente en la Afore en la que estaba registrado el titular.

¿Qué es la Subcuenta de Vivienda?

La Subcuenta de Vivienda forma parte del patrimonio de los trabajadores afiliados al Infonavit. Se integra con las aportaciones del empleador realizadas durante la vida laboral y genera rendimientos que se abonan mensualmente.

La tasa de interés que se aplica a estos recursos es determinada cada año por el consejo de administración del instituto y debe ser igual o superior a la inflación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del ahorro. En el 2025, la tasa se ubicó en 5 por ciento.

Para consultar el saldo acumulado y los movimientos de la Subcuenta, el Instituto ofrece diversas vías, entre ellas se encuentran el portal Mi Cuenta Infonavit, la aplicación móvil oficial y los Kioscos de Autoservicio, con el fin de conocer el monto disponible y verificar la información antes de iniciar el proceso de devolución para pensionados.