China mantiene sin cambios los tipos de interés por sexto mes consecutivo en noviembre

China mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia este jueves por sexto mes consecutivo en noviembre, en línea con las expectativas del mercado.

El tipo preferencial de los préstamos a un año se mantuvo en el 3.0%, mientras que el tipo preferencial de los préstamos a cinco años permaneció en el 3.5 por ciento.

En una encuesta de Reuters realizada esta semana a 23 agentes del mercado, todos ellos preveían que no habría cambios en ninguno de los dos tipos.

La mayoría de los préstamos nuevos y pendientes en China se basan en el tipo preferencial de los préstamos a un año, mientras que el tipo a cinco años influye en el precio de las hipotecas.