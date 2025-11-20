Bonos del Tesoro deben eximir norma sobre apalancamiento bancario

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal (Fed) pidió ayer a los reguladores que eximan a los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EU) de un importante coeficiente de apalancamiento bancario, argumentando que las agencias deberían ir más allá de los planes propuestos anteriormente.

En junio, la Fed propuso revisar la cantidad de capital que los grandes bancos mundiales deben mantener frente a activos de riesgo relativamente bajo, como parte de una iniciativa para impulsar la participación en los mercados del Tesoro.

La propuesta del banco central reforma el denominado “coeficiente de apalancamiento suplementario reforzado”, de modo que el importe del capital que los bancos deben reservar esté directamente vinculado al peso que cada entidad tiene en el sistema financiero mundial.

La Fed y otros reguladores bancarios decidieron no seguir adelante con un plan que habría eximido por completo a algunos valores del Tesoro de este requisito, aunque sí solicitaron opiniones sobre esa opción.

Miran argumentó en unas declaraciones preparadas y dirigidas a un grupo del sector bancario que eximir a la deuda del Tesoro “aislaría” el mercado del Tesoro, ya que los bancos no tendrían desincentivos para mantener esos valores en momentos de turbulencias. Señaló que los reguladores hicieron precisamente esa exención durante la pandemia de Covid-19.

“Eliminar estos valores del coeficiente de apalancamiento, como se sugirió como alternativa en la norma propuesta, ayudaría a aislar el mercado del Tesoro de episodios de tensión cuando la liquidez es escasa”, afirmó el gobernador de la Fed.