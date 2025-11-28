Banco Sabadell México nombra a José Iragorri como nuevo director general

Banco Sabadell México, filial de una de las instituciones financieras más importantes de España, ha nombrado a José Iragorri como su nuevo director general.

Iragorri, quien actualmente se desempeña como subdirector General de Corporate & Investment Banking (CIB) en Sabadell México, sustituirá en el cargo a Albert Figueras, quien regresará a España.

“El nombramiento se produce después de que el Consejo de Administración de Banco Sabadell aprobara el regreso de Figueras a España para asumir la Dirección de Red del Grupo, un puesto clave a través del cual coordinará la estrategia comercial de las direcciones territoriales en ese país a partir del 1 de febrero de 2026”, destacó la institución.

José Iragorri tiene una amplia experiencia y conocimiento del sector financiero mexicano. Su trayectoria incluye 10 años en Citbanamex y 13 años en HSBC México.

“José Iragorri es la persona idónea para tomar el timón de Banco Sabadell México. Su profundo conocimiento del mercado local, su amplia trayectoria en el sector financiero mexicano y su visión estratégica aseguran la continuidad en el crecimiento y el éxito de la entidad”, señaló Figueras.

En tanto, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, destacó la elevada contribución de Figueras al crecimiento de Sabadell México y confirmó su convicción de que “continuará realizando una gran aportación desde su nueva responsabilidad” en España.

“Albert Figueras conoce muy bien la forma de hacer banca de Sabadell y estamos convencidos de que contribuirá de forma clara a cumplir nuestro reto de ser el mejor banco de España”, remató González-Bueno.

Buen desempeño

De acuerdo con la institución, Albert Figueras, quien dirigió Banco Sabadell México desde mayo de 2023, regresa a España dejando un sólido desempeño.

Resaltó que bajo su gestión, el banco en México cerró el tercer trimestre de 2025 alcanzando una utilidad de 1,010 millones de pesos, lo que representa un significativo incremento interanual del 27.8% respecto al mismo periodo de 2024.

Tras el cambio de responsabilidades, Figueras permanecerá como miembro del Consejo de Administración de Banco Sabadell México, donde seguirá contribuyendo con su visión estratégica y conocimiento del negocio.