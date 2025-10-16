Regulador español pone fin a la novela: Fracasa la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil del banco español BBVA sobre su competidor y compatriota Sabadell, destinada a crear un gigante del sector bancario en Europa, fracasó, anunció este jueves el regulador bursátil español, que adelantó un anuncio previsto el viernes.

La OPA recibió un nivel de aceptación que representaba el 25.33% del capital de Sabadell, por lo que "queda sin efecto", precisó en un comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado", reaccionó en un comunicado Carlos Torres Vila, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), sobre una operación que ha tenido en vilo al sector financiero español y al Gobierno de Pedro Sánchez, que la veía con malos ojos.

"Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante, y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso", añadió, sobre el resultado de la operación.

BBVA reanudará pago a sus accionistas tras fracaso de OPA

BBVA anunció este mismo jueves que reanudará inmediatamente el pago de dividendos a sus accionistas tras no haber conseguido el número mínimo de derechos de voto para adquirir a su rival Sabadell.

BBVA comenzará a llevar a cabo una recompra de acciones pendientes de alrededor de 1,000 millones de euros (1,170 millones de dólares) el 31 de octubre y pagará un dividendo a cuenta de 0.32 euros por papel por un total de 1,800 millones de euros el 7 de noviembre.

El banco también lanzará un "significativo" programa adicional de recompra de acciones una vez que reciba la autorización del Banco Central Europeo, añadió.