Ahorro voluntario representa menos de 4% de todos los recursos en las Afores

El ahorro voluntario representa menos de 4% de todos los recursos administrados por las Afores, un signo de que los mexicanos están ahorrando muy poco para sus pensiones por iniciativa propia.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las Afores tenían 306,149 millones de pesos por ahorro voluntario de los trabajadores.

Esto cuando en total las 10 Afores del país administran ahorros por 8.06 billones de pesos, es decir que el ahorro voluntario apenas representa 3.80% del total.

Durante septiembre de este año, se canalizaron 5,074 millones de pesos al ahorro voluntario, un crecimiento de 144% en comparación con el mismo mes pero de 2024.

Mientras que por las aportaciones obligatorias, se canalizaron hacia las Afores 110,507 millones de pesos en septiembre de 2025, es decir, 20 veces más que el ahorro voluntario.

Especialistas, como Moisés Pérez Peñaloza, especialista en pensiones y fundador de Yo Jubilado, han advertido que los bajos niveles de ahorro voluntario son un mal augurio para las pensiones de los trabajadores en el futuro.

Esto debido a que el ahorro voluntario es el único esquema que tienen a su disposición los trabajadores para mejorar sus ahorros para el retiro.

Si bien en 2020 se reformó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para incrementar las aportaciones obligatorias a las cuentas Afore de los trabajadores, lo cual en teoría mejoraría las tasas de reemplazo en las pensiones, en realidad dicho beneficio solo se materializará para quienes permanezcan casi toda su vida laboral en la formalidad.

No obstante, si un trabajador está transitando de la formalidad a la informalidad durante su vida laboral, es probable que con las puras aportaciones obligatorias no le alcance para obtener una pensión.

¿Cómo hacer ahorro voluntario?

Hay varias opciones mediante las cuales un trabajador con cuenta de ahorro para el retiro en una Afore puede hacer ahorro voluntario, como por ejemplo:

Depósito en redes comerciales como 7 eleven, K, extra, Bodega Aurrera, Walmart, Walmart Express, Farmacias del Ahorro, Sam’s Club, Chedraui, Punto Recarga, Financiera para el Bienestar y Banco del Bienestar.

Aplicaciones AforeMóvil, Millas para el retiro y uLink.

A través del sitio www.aforeweb.com.mx