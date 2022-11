Ventas en línea registraron récord durante el Black Friday

Los compradores estadounidenses gastaron un récord de 9,120 millones de dólares en internet este Black Friday, según un informe publicado el fin de semana, ya que los consumidores aguantaron la presión de la alta inflación y aprovecharon los grandes descuentos en todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes hasta juguetes.

El gasto en línea aumentó 2.3% el viernes, informó la rama de datos e información de Adobe Inc., gracias a que los consumidores se aferraron a los descuentos hasta los días tradicionalmente grandes de compras, a pesar de que las ofertas comenzaran en octubre.

Adobe Analytics, que mide el comercio electrónico mediante el análisis de las transacciones en los sitios web, tiene acceso a datos que cubren las compras en 85% de los 100 principales minoristas de Internet en Estados Unidos.

La empresa pronosticó que las ventas del Black Friday aumentarían solamente 1 por ciento.

Adobe espera que el Ciberlunes vuelva a ser el mayor día de compras online de la temporada, con un gasto de 11,200 millones de dólares.

Se esperaba que los consumidores acudieran en masa a las tiendas después de que la pandemia frenara las compras en físico durante los últimos dos años, pero la mañana del Black Friday vio cómo las tiendas atraían menos tráfico de lo habitual con lluvias esporádicas en algunas partes del país.

“En esta época del año comúnmente te cuesta encontrar aparcamiento. Este año no he tenido ningún problema para encontrarlo” afirmó Marshal Cohen, asesor jefe del sector del NPD Group Inc.

“Es una compra muy social, todo el mundo busca sólo lo que necesita. No hay sensación de urgencia”, añadió Cohen, basándose en sus comprobaciones en tiendas de Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Virginia.

En el centro comercial American Dream de East Rutherford, Nueva Jersey, no hubo filas fuera de las tiendas. Una empleada de Toys 'R' Us repartió folletos con sus promociones.