Ante el surgimiento de nuevas formas de trabajo, uno de los mayores desafíos de los sistemas de pensiones en México y el mundo es la inclusión de los trabajadores independientes, especialmente de aquellos que pagan impuestos, pero no tienen acceso a la seguridad social, indicó Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

“Todas las personas, independientemente del tipo de trabajo que tengan, es decir, si es abogado, dentista, freelance o guardia de algún edificio deben de tener una pensión. Es un tema de justicia social”, expuso al referirse al estudio Temas selectos de pensiones: tendencias, reformas recientes y otros aspectos relevantes.

Detalló que, con las nuevas formas de trabajo, en las que no hay una relación laboral tradicional como el caso de los conductores de plataformas como Uber o Rappi, no se hacen aportaciones al sistema de seguridad social. “Por lo tanto, este grupo de trabajadores no son elegibles para los beneficios como un ahorro para la vivienda o para el retiro”.

En México, los trabajadores independientes tienen dos opciones para ahorrar para su pensión, una es a través de la afiliación voluntaria del IMSS o bien, abrir una cuenta en una afore; sin embargo, son herramientas poco conocidas y atractivas para que el trabajador independiente las considere como formas de ahorro, expuso Sánchez Tello.

“Una de las cosas que desconoce la gente sobre las aportaciones voluntarias es que pueden ser deducibles. También influye el tema de las comisiones, las cuales son más altas en el ahorro voluntario que las comisiones que se cobran a los trabajadores formales”.

Pocos en el IMSS y en afores

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de julio se tenían registrados 196,121 trabajadores en la modalidad 44 en la que se pueden inscribir los independientes, 7.2% más de lo que se reportó en el mismo periodo del 2019.

En tanto, en las 10 afores del mercado, se registraron 332,327 cuentas de trabajadores independientes al cierre de julio, 4.8% más que el año pasado, según información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

De esta manera, tanto las cifras del IMSS como las de las afores muestran lo poco atractivo que es para los trabajadores independientes estas dos opciones de ahorro para el retiro, pues el Servicio de Administración Tributaria registra a más de 3.5 millones de trabajadores bajo el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

Esquema tradicional debe evolucionar

El estudio de Fundef indica que, el esquema tradicional para aportar a la seguridad social debe evolucionar.

“Se tienen que hacer mecanismos para profesionistas como contadores, abogados y consultores. Por ejemplo, al momento de expedir una factura, se les podría retener un porcentaje que podría ir directo a su afore y ello puede ser una especie de aportación obligatoria para que ahorren para su pensión”, opinó el representante de Fundef.

Otra alternativa que se expone en el estudio es que, a través de una cédula de identidad única los trabajadores puedan acceder al sistema y hacer aportaciones constantes.

Con respecto a los trabajadores informales que tampoco aportan a la seguridad social, Sánchez Tello consideró que, “mas que un tema de pensiones es un tema en el que se requiere una reforma laboral para incentivar la formalidad (...) si tienes un local de comida, se debe incentivar a este tipo de negocios a hacer aportaciones”.

[email protected]