Hasta el segundo trimestre del 2021, la mayoría de las empresas seguía sin pedir nuevos créditos bancarios como consecuencia, principalmente, de la situación económica.

El reporte del Banco de México (Banxico), Evolución trimestral del financiamiento a las empresas durante el trimestre abril-junio del 2021, reveló que únicamente el 17.4% de los negocios utilizó nuevos créditos bancarios en dicho periodo.

En el trimestre previo, la proporción fue de 20.8%, de acuerdo con el documento del banco central.

Esta cifra es de las más bajas en los últimos dos años, y sólo es superada por la que se registró en el último trimestre del 2020, cuando apenas el 16.8% de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios, según el propio organismo central.

Desde hace un año, derivado de la situación económica por la pandemia de Covid-19, el crédito bancario ha mostrado caídas mensuales en prácticamente todos sus portafolios, excepto vivienda.

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha mencionado que, en los últimos meses, ya se registra cierta recuperación en la mayoría de las carteras, incluida la de empresas, pero reconoce que no se está en los niveles en que se esperaría, algo que estima ocurra al cierre del 2021.

Las empresas que sí utilizaron nuevos créditos bancarios en el trimestre en cuestión, encontraron condiciones más favorables respecto al trimestre previo en los montos ofrecidos. Sin embargo, en cuanto a los plazos, las condiciones de refinanciamiento, los tiempos de resolución, las comisiones y otros gastos, así como los requerimientos de colateral y tasas de interés, percibieron que son menos favorables.

Inciden situación económica y tasas de interés

En contraparte, con base en el informe, el 82.6% de las empresas no utilizó nuevos créditos bancarios en el segundo trimestre del 2021, y de estas el 76.6% reveló que simplemente no lo solicitó; mientras que el 2.1% lo hizo y estaba en proceso de autorización; 3.1% lo pidió pero no le fue autorizado; y 0.8% refirió que finalmente lo rechazó por considerar que era muy caro.

El documento del Banxico precisa que la situación económica y las tasas de interés, son las principales limitantes señaladas por las empresas para utilizar nuevos créditos bancarios con un 55.5% y 43.2% respectivamente.

Otras limitantes señaladas por las empresas al Banxico para utilizar nuevos créditos bancarios en el trimestre en cuestión fueron: el acceso a apoyo público con 41.4%; las condiciones de acceso con 40.9%; los montos exigidos como colateral 39.7%; la disposición de las instituciones a otorgarlo 30.9%; las ventas y rentabilidad del negocio 36.9%; su capitalización, 30.9%; su historia crediticia 28.9%; y las dificultades para el pago del servicio de la deuda vigente con 28.5%.

Proveedores continúan como la principal fuente

El informe del Banxico destaca que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas siguen siendo los proveedores y la banca comercial con 65.5% y 32.7% respectivamente, aunque en ambas hubo reducciones respecto al primer trimestre.

En lo que toca a otras fuentes de financiamiento, 16.7% de las empresas reportó haber recurrido a otras firmas del grupo corporativo y/o la oficina matriz; 4.1% a la banca de desarrollo; 5.7% a la banca domiciliada en el extranjero; y 2.5% señaló haber emitido deuda.

Ya hay un punto de inflexión: ABM

El miércoles, la Asociación de Bancos de México (ABM) destacó que, dada la recuperación económica, ya se llegó a un punto de inflexión en el crédito, y ve una mayor recuperación hacia adelante, incluso en las empresas, por lo que, de acuerdo con Daniel Becker, presidente del organismo, hacia el último trimestre del 2021, se lograrían los saldos previos a la pandemia.

Eso sí, precisó que se financiarán proyectos que sean viables, con el objetivo de cuidar la fortaleza del sistema y los ahorros de los clientes.

“El crédito se recupera gradualmente y con sana originación. A lo mejor no al ritmo que algunos sectores quisieran, pero es por los modelos prudenciales y para no perder la confianza que el público nos ha brindado”, expuso el líder de los banqueros.

rrg