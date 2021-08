La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la creación de un nuevo instrumento de inversión. Se trata del Bono de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes FR), el cual sustituirá al Bonde D, a partir del cuarto trimestre de este año.

Este nuevo instrumento, explicó la dependencia, está denominado en pesos y referenciado a Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo a un día hábil, la cual es publicada diariamente por el Banco de México (Banxico) y cumple con los criterios para ser considerada como una tasa de referencia cercana a libre de riesgo.

Con ello, añadió la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O, el Bondes F está en línea con las reformas internacionales en cuestión de tasas de interés de referencia.

El propósito de este instrumento será doble. En primer lugar, se busca cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal al menor costo y riesgo posible, y en línea con el techo de endeudamiento anual aprobado por el Congreso.

En segundo lugar, los Bondes F serán un instrumento de deuda a utilizar en las operaciones de mercado abierto de largo plazo de Banxico.

De esta manera, México se convierte en uno de los primeros países en emitir este tipo de instrumentos de deuda alineados con las reformas internacionales sobre tasas de interés de referencia.

“Los Bondes F serán subastados a partir de octubre como parte del programa de subastas de Hacienda. Este nuevo instrumento sustituirá a los Bondes D”, detalló Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, a través de sus redes sociales.

El instrumento pagará cupones con una periodicidad idéntica a los Bondes D y tendrán plazos de vencimiento similares, manteniendo las mismas reglas de operación. Los montos de las subastas serán establecidos en las convocatorias respectivas.

Liquidación anticipada

“Con el propósito de promover la liquidez del mercado de Bondes F, la Secretaría de Hacienda promoverá la liquidación anticipada de Bondes D mediante operaciones de permuta que serán anunciadas de forma oportuna en las convocatorias que publique el Banco de México como agente financiero del Gobierno Federal”, agregó la SHCP.

Gabriel Yorio dijo que además de ser parte del portafolio que se ofrece a los inversionistas locales, Bondes F también formará parte de las opciones de inversión en CETES Directo, la aplicación en donde los usuarios pueden invertir en valores gubernamentales sin la necesidad de un intermediario bancario.

Avance

“Con la emisión de este nuevo instrumento, México avanza en el proceso de transición a las nuevas tasas de referencia y el desarrollo del sistema financiero. Al mismo tiempo, consolida su mercado local de deuda y se convierte en uno de los primeros países a nivel global en emitir instrumentos de deuda gubernamental referenciados a las nuevas tasas de referencia libres de riesgo”, destacó la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.

En meses pasados se informó que Banxico trabaja con la Secretaría de Hacienda para que las emisiones de deuda utilicen la nueva TIIE de fondeo como tasa de referencia para sus operaciones.

La demanda fue de 0.3 veces

Banxico ofrece 400 mdd en subasta; coloca solo 100 mdd

El Banco de México llevó a cabo una subasta de financiamiento en dólares por 400 millones, aunque solo colocó una cuarta parte de lo ofrecido.

La operación tiene por objetivo renovar las subastas celebradas en mayo pasado y ofrecer liquidez en dólares al mercado.

El monto asignado fue de 100 millones de dólares, con una demanda total de 120 millones y una tasa de interés ponderada de 0.34%, reveló el instituto central.

La información del Banco de México muestra que los 100 millones de dólares en créditos colocados, cuyo vencimiento será el 17 de noviembre, fueron asignados entre 10 postores de 14 que se presentaron.

No obstante a la colocación, la demanda fue de apenas 0.3 veces la oferta, que muestra un menor apetito por los créditos respecto del observado por ejemplo en la primera subasta, ejecutada el 1 de abril del año pasado.

Los dólares subastados se tomaron de los 60,000 millones de la línea swap que Banco de México tiene abierta con la Fed desde abril del año pasado. Esto significa que no fueron tomados de las reservas internacionales, no impactan este acervo en dólares no generan una deuda, pues tampoco resultan de un préstamo.

De acuerdo con analistas de Banorte “la operación continuará contribuyendo a la mejora de liquidez y profundidad del mercado local”.

Hasta ahora, la Comisión de Cambios ha convocado a 13 subastas referenciadas en la Línea Swap con la Fed, desde el 30 de marzo. Ocho de ellas fueron ejecutadas en 2020, donde se asignaron 12,365 millones de dólares de 23,500 ofrecidos. Este año apenas se han realizado cinco: en marzo, mayo y la actual, donde ofrecieron en total 2,700 millones de dólares.

El objetivo de las líneas swap entre bancos centrales, es garantizar que todos los participantes (empresas, bancos y gobierno) cuenten con los dólares, o euros, o yenes suficientes y necesarios en el momento que sea, para enfrentar sus obligaciones. En diciembre pasado el Banco de México y la Fed anunciaron una segunda extensión de la vigencia de la línea swap de intercambio entre Banco de México y la FED hasta el 30 de septiembre de este año. (Yolanda Morales)

