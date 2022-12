FND anuncia pausa en el otorgamiento de créditos

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) dio un aviso interno, desde el pasado 15 de diciembre, en el que se señala que se pausará todo otorgamiento de créditos y, a su vez, dará prioridad a pagos anticipados de créditos que se tengan con organismos internacionales, de acuerdo con un documento mandado a los titulares de las Coordinaciones Regionales.

El documento especifica que no se podrán otorgar nuevos créditos ni continuar con la dispersión de recursos de créditos que previamente hayan sido contratados, salvo en “aquellos casos preexistentes de carácter particular en que los intermediarios o empresas receptoras se encuentran en cartera vigente y se justifique que la falta de recursos crediticios pueda dar lugar a que el intermediario o la empresa de la que se trate no pueda mantenerse en cartera vigente”.

Este es un acuerdo adoptado en la Centésima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Institución, cuyo documento mandado está firmado por Omar Sánchez Villegas y también expone que, en línea con un acuerdo de septiembre, se estipula que todos los recursos que se obtengan de cualquier fuente de liquidez deberán ser concentrados en la Tesorería de la institución.

Lo anterior será con el fin de destinarse única y exclusivamente al pago anticipado de las líneas de crédito con organismos internacionales, hasta que se termine de hacerlo.

La FND tiene créditos con instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La FND es un organismo descentralizado de la administración pública, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que busca impulsar el desarrollo rural a través del financiamiento para productores y mipymes; sin embargo, desde hace algunos meses se ha hablado sobre su posible desaparición.

Ni la Secretaría de Hacienda ni la FND se han pronunciado al respecto del documento compartido, pero fuentes cercanas al tema han indicado que posiblemente el siguiente año se haga realidad su desaparición ante las medidas que están siendo impulsadas, como la pausa en el otorgamiento de créditos, contrario a su objetivo.

Niegan desaparición

De acuerdo con uno de los comunicados de prensa más reciente, fechado el 24 de octubre, la FND trabaja en el proceso de su fortalecimiento operativo, a través de un modelo de sustentabilidad financiera y administrativa, con el que se buscar revertir los problemas que fueron heredados de otras administraciones, los cuales tienen que ver, principalmente, con la cartera vencida.

“Estas acciones han permitido mejorar, paulatinamente, la rentabilidad y eficiencia de la institución, lo que se traduce en un modelo de crédito competitivo para los productores y el sector rural del país, por lo que no está prevista su desaparición”, subrayó la entidad financiera.

El modelo sostenible, agregó, se empezó a implementar desde el primer semestre de este año con el fin de reforzar las finanzas de la institución y modificar la tendencia de números rojos que se veían desde antes del 2018.

Además, agregó, es prioritaria la recuperación de la cartera contenciosa y vencida, e implementar acciones para el sano retorno del recurso financiado.

ana.martinez@eleconomista.mx