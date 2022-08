¿Cuál es el futuro tecnológico de la banca? La banca de ecosistemas o metaverso

Querétaro, Qro. Cabe recordar que hace menos de 10 años, el concepto de la Banca era lineal, ibas a la sucursal te atendía un ejecutivo y te ofrecía un producto, ya sea una tarjeta de crédito, de débito o un préstamo.

Después el concepto establecido a la fecha es la Banca omnicanal, porque puedes ingresar vía un teléfono móvil, la tablet o la computadora, se puede obtener una asesoría en línea con una persona o a través de una aplicación, a eso también se le llama una banca jerárquica.

“El acelere de los que estamos en tecnología es que la mayoría se ha quedado en la banca jerárquica, van a tener que caminar a una banca de ecosistemas”, comentó Lorena Bravo, CTO de Tecnología y Transformación de Oracle en entrevista con El Economista en el marco de la 7ª. Convención de la Asociación Mexicana de las Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

¿Por qué de ecosistemas? Por ejemplo, NU tiene un ecosistema de tarjetas de crédito, pero puedes tener otra plataforma que te haga préstamos a través de una aplicación. “Hay que buscar cómo le puedes dar servicio a estos equipos a través de dispositivos que pueden ser un smartphone, pero que ya entran los lentes del metaverso que te ingresan en otro mundo, eso da lugar a una banca del metaverso, una banca donde vas a estar en la vida de las personas, no tienes que esperar que las personas vayan a la sucursal”, dijo Lorena Bravo.

Un ejemplo, alguien que está abriendo un negocio de artesanías, la institución financiera, ya sea banco o de servicios financieros se entera a través de data que la emprendedora va a necesitar dinero, la institución le ofrece un crédito, al conectar la información de que estás abriendo una tienda en línea, además que ya tienes comunidad de x número de seguidores y seguramente, ya está necesitando un crédito, el banco se acerca y le puede ofrecer diversas opciones.

Concepto

La banca inmersiva es estar en la vida de las personas varios pasos adelante y no esperar que la persona venga hacia a ti como en la sucursal tradicional, así lo comentó Lorena Bravo, CTO de Tecnología y Transformación de Oracle, durante su participación en la conferencia “Tendencias globales en innovación y tecnología”.

Consideró que la banca inmersiva requiere de un nuevo paradigma de operación a través de cuatro enfoques: Conectividad, Inteligencia, Agilidad y Gobernanza.

“La conectividad es parte fundamental de la estructura en la experiencia inmersiva ya que apalanca en Open Banking (la banca abierta), Open Finance y Open Data, que a su vez conecta con los compañeros o socios de empresas y que participa en los ecosistemas. Es inmersiva en plataformas usadas por consumidores y, además, desarrolla y lanza al mercado productos, servicios y experiencias inmersivas”.

Explicó que en cuanto a la Inteligencia es lo que está detrás de la experiencia inmersiva, que se enfoca a la minería de data interna y externa al banco, que conecta la información y tendencias para construir productos específicos y con ello predice necesidades, gustos y recomienda acciones. “La inteligencia está embebida a lo largo de la experiencia”.

Un elemento fundamental es la Agilidad, que permite escalar rápida y eficientemente la experiencia inmersiva, por ello se acelera el time to market de productos inmersivos, que requiere alinear los modelos de negocio y operativos para una mayor velocidad y así llevar los productos inmersivos a las nuevas líneas de negocios y apalancarse en escalabilidad eficiente vertical y horizontal.

Bravo mencionó que en el caso de la Gobernanza se requiere asegurar una experiencia inmersiva y bajo el cumplimiento de las regulaciones del sector, situación que permitirá empoderar a los clientes a controlar su información personal, crear soluciones seguras, resilientes impulsadas por la data (data driven). “Se debe tomar en cuenta la entrega de cumplimientos de normas efectivas y que, a su vez, impulse una gestión del riesgo integrada”.

Oportunidades en el metaverso

Durante la 7ª. Convención de Amsofipo, Lorena Bravo dijo que las oportunidades de negocio para las instituciones financieras que se encuentran en el metaverso son con el cliente, la reputación y las comunidades. Es importante saber que cuando se habla de metaverso no se hace referencia a una plataforma o marca en particular sino al concepto de espacio virtual.

“En el caso del cliente, acelerando la experiencia del cliente a través de espacios virtuales enfocados (accelerating cx through focused virtual spaces), un mayor compromiso (higher engagement) y generar lealtad a través de una conexión más fuerte en espacios virtuales (loyalty through stronger connection in virtual spaces)”, dijo.

En cuanto a la reputación es la oportunidad de construir presencia de marca virtual (building virtual brand presence), expansión de eventos físicos con capa virtual y una mayor conciencia de marca, retención y reconocimiento.

“Y para las comunidades experiencias de aprendizaje inmersivo, mejorar la incorporación de nuevos empleados y el intercambio entre socios. Vemos el futuro de la banca como inmersiva, es decir, inmersa en el día a día de las personas. No vemos a las personas activamente buscando servicios financieros, sino a las entidades financieras estando presente activamente en las vidas de las personas”, concluyó Bravo.