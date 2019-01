Las reclamaciones contra las entidades financieras crecieron 3.3% al cierre del tercer trimestre de 2018, periodo en el que se aplicaron más de 4,000 multas por un monto de 195.4 millones de pesos, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Al dar a conocer la actualización al tercer trimestre de 2018 del Buró de Entidades Financieras (BEF), el organismo supervisor indicó que hubo 7 millones 28,808 reclamaciones, de las cuales 98% corresponde al sector bancario, aunque éstas entidades no son las más sancionadas.

Las multas totales impuestas en el periodo enero-septiembre del 2018 sumaron 4,298, por un monto de 195.4 millones de pesos, lo cual significa un incremento con respecto al número de multas, de 0.6% durante el mismo periodo del año anterior.

Del total, 44% de las sanciones corresponden a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), aunque este sector disminuyó 22% respecto al año anterior; además 27% a la Banca, 7.0% a las aseguradoras y 22% al resto de los sectores.

Dentro de la banca comercial, las reclamaciones de los usuarios ascendieron a 6 millones 906,356, cifra superior en 3.0% respecto al tercer trimestre del 2017, es decir, 192,786 quejas más, precisó la Condusef.

En un comunicado, el organismo precisó que el monto reclamado ascendió a 21,447 millones de pesos, 21% más que en el periodo de enero-septiembre 2017 y el monto abonado fue de 10,013 millones de pesos.

El 74% de las reclamaciones del usuario a las instituciones financieras tienen que ver con cargos no reconocidos en tarjetas, seguidas con un 5.0% que no entrega la cantidad solicitada y 4.0% son reclamaciones porque el pago domiciliado no fue aplicado de manera correcta.

La Condusef precisó que el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (Idatu) más alto lo presenta el sector bancario con 8.41, y las sanciones impuestas a los bancos en el periodo enero-septiembre de 2018 sumaron 1,177, con un monto de 51.2 millones de pesos.

Por otro lado, se detectaron 37 cláusulas abusivas, donde las Sofomes tienen el mayor número de estas cláusulas, así como dos Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap) y los productos con más cláusulas abusivas identificadas son Crédito de Habilitación y Avío, con 24, y Crédito Simple con nueve.