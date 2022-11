Ahorradores señalan falta de voluntad política en el caso Ficrea

Los ahorradores defraudados por la entonces Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, señalan la falta de voluntad política para que se les repare el daño que les ocasionó. Ocho años después de que más de 6,800 personas perdieran sus ahorros, los afectados indican que existen recursos suficientes para pagar a los ahorradores.

En conferencia de prensa, con motivo del octavo aniversario desde que se destapó el fraude a finales del 2014, Javier Paz Zarza, interventor del concurso mercantil de Ficrea, señaló que existen recursos por 12,000 millones de pesos, suficientes para saldar la deuda de 4,500 millones de pesos que se tiene con los ahorradores.

“Falta voluntad, de escuchar, no pedimos limosna ni favores, lo que en justicia corresponde. ¿Cuántas veces los funcionarios hablan del pueblo?, hablan de la justicia, entonces queremos que se concreten hechos”, señaló.

De acuerdo con Paz Zarza, pese a la extradición de uno de los principales señalados en el caso y su voluntad de realizar la reparación del daño a los afectados, no se ha pagado lo exigido por las víctimas.

En marzo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR), había informado que se extraditó con éxito a Rafael Olvera Amezcua, uno de los presuntos culpables del fraude y accionista mayoritario de Ficrea.

“Rafael “O” es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante una financiera (caso FICREA). Los afectados, por años, han solicitado a las autoridades mexicanas la puesta a disposición del hoy deportado”, se puede leer en el comunicado emitido por la FGR.

Olvera fue detenido en Texas el 29 de mayo de 2019 por agentes de la Interpol en cumplimiento de una orden de captura emitida por las autoridades mexicanas.

Una de las afectadas por el caso, María Elena Morales, señaló que pese a la detención de uno de los principales señalados y un cambio de administración en el ejecutivo federal, a los ahorradores solo se les ha pagado el Seguro de Depósito, el cual asciende a los 132,000 pesos, que no cubre la mayoría de lo ahorrado por los afectados.

“Nosotros hemos tenido reuniones con diferentes actores como Jaime González Aguadé presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y demás decían que nos iban a pagar porque había suficiente dinero para hacerlo, había más de 7,000 millones de pesos y que nos podían pagar al 100% a los ahorradores”, comentó Morales.

A la fecha, los ahorradores señalan que 600 afectados fallecieron sin que se les hiciera justicia, mientras que de los 6,848 defraudados, la gran parte de los adultos mayores se enfrentan a una vejez sin seguridad financiera.

"Estoy retirada, mis ahorros los invertí en Ficrea, ya que tenía una pensión muy baja, que no alcanza para los gastos, yo tengo hijos en la universidad, prepa y secundaria. Estamos padeciendo, yo he trabajado toda mi vida para darles una vida digna a mis hijos, pero ahora con esta situación me tengo que despedazar", dijo Morales.

Transformación sin cambios

Los defraudados señalan que no han recibido respuesta de la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, aunque indicaron que se les recibió en su casa de campaña, fue el único acercamiento que tuvieron con el ejecutivo federal.

Desde la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiero (UIF), y la llegada de Pablo Gómez Álvarez, los afectados comentan que por primera vez sostuvieron una reunión con el nuevo titular que comentó que en lo que corresponde al órgano, ya no hay nada más que realizar, por lo que Paz Zarza, insta al poder ejecutivo a que dé prioridad al caso.

“La UIF emitió un boletín donde reconoce que la subrogación es una propuesta viable para la recuperación de nuestros ahorros. Lamentablemente, la consejería jurídica de presidencia, es más difícil de derribar que el Muro de Berlín, nadie puede hablar con los funcionarios. Ahí está estancado el caso, solicitamos que se nos haga caso, el presunto ladrón de cuello blanco, está en el reclusorio sur, Nacional Financiera tiene el fideicomiso, ya FGR tiene los bienes, ¿qué falta?, voluntad”, expusó.