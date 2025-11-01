Vinculan a proceso a “El Comandante” por homicidio de músicos colombianos “B-King” y “DJ Regio Clown”

Un juez de los Juzgados de Control de Chalco vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su probable participación en el homicidio calificado de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown), cuyos restos fueron hallados el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que al concluir la audiencia inicial, el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, por lo que determinó iniciar proceso penal en contra del imputado y dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en un penal mexiquense.

Señalan que tuvo control sobre la ejecución del crimen

De acuerdo con la carpeta de investigación, Cristopher “N” habría coordinado la atracción de las víctimas mediante engaños, aprovechándose de la confianza que mantenía con uno de ellos. La Fiscalía sostiene que el imputado participó en la planeación y logística del crimen, actuando en acuerdo con otros involucrados para garantizar el resultado.

Los investigadores han establecido que las víctimas fueron citadas en la Ciudad de México, trasladadas a otro punto donde fueron privadas de la vida y posteriormente abandonadas en Cocotitlán con la intención de desviar las investigaciones. La causa de muerte fue hemorragia externa por lesiones cortantes y punzantes, según las necropsias oficiales.

Contexto del caso: homicidio, narcóticos y extorsión

El proceso contra “El Comandante” forma parte de una investigación más amplia que ha dejado 16 personas detenidas, entre ellas ciudadanos de Colombia, Venezuela, Cuba y España, relacionadas con distribución de drogas sintéticas (como Tusi o “2-CB”), extorsión tipo “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

La Fiscalía señaló que los músicos fueron contratados para eventos clandestinos denominados “Sin Censura”, en los que se vendían narcóticos y participaban promotores vinculados a grupos criminales.

Uno de los líderes de esta red, identificado como alias “El Pantera”, habría ordenado el asesinato por presuntos conflictos derivados del negocio de drogas.

Delito y penas

El delito de homicidio calificado está previsto en los artículos 241, 242 fracción II y 245 fracción V inciso b) del Código Penal del Estado de México. De ser encontrado culpable, Cristopher “N” podría recibir una pena de hasta 70 años de prisión.

La autoridad recordó que, conforme a la ley, el imputado debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia definitiva en su contra.

La FGJEM exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier otro delito relacionado con esta persona o el grupo investigado, a través del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx

, la línea 800 702 8770, o la app FGJEdomex para dispositivos Android y iOS.