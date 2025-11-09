Velas, luces y conexiones eléctricas en mal estado: recomendaciones para evitar incendios en tu hogar

No estamos ni a la mitad de noviembre, pero muchos mexicanos comienzan a poner sus adornos navideños después de que concluye el periodo de Día de Muertos, lo que implica que en los hogares habrá más luces y conexiones eléctricas, incluso velas decorativas, lo que no debemos perder de vista para evitar un incendio.

Toma en cuenta que una casa preparada no sólo cuenta con buenas instalaciones, sino también con un plan de acción claro para toda la familia: saber qué hacer cuando ocurre un incidente, conocer rutas de evacuación y tener a mano herramientas básicas.

Recomendaciones clave

Para evitar un siniestro sólo se requiere adoptar hábitos simples, pero efectivos que protejan tanto tu vida, la de tu familia y tu patrimonio, por eso, sigue estas recomendaciones:

Instala detectores de humo en los pasillos, cerca de los dormitorios y en la cocina; revísalos mensualmente y cambia las pilas al menos cada seis meses.

No sobrecargues enchufes, evita conectar muchos aparatos en un solo tomacorriente y rechaza cables pelados o dispositivos que desprendan calor.

Nunca dejes la estufa encendida sin vigilancia; mantén paños, servilletas o materiales inflamables alejados de la fuente de calor.

No fumes en la cama ni dejes colillas sin apagar; respeta la distancia de materiales inflamables alrededor de velas y veladoras.

Ten al menos un extintor tipo ABC visible y en buen estado, preferiblemente en la cocina o pasillo, y revisa su presión una vez al mes.

Guarda sustancias químicas, aerosoles o líquidos inflamables lejos de cualquier fuente de calor o chispa.

Establece y practica con tu familia un plan de evacuación: define dos salidas por cuarto, un punto de reunión exterior y el número de emergencia.