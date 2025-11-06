Tres munícipes de Morelos, con protección por amenazas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, confirmó que tres presidentes municipales del estado cuentan actualmente con medidas de seguridad especiales debido a amenazas en su contra, derivadas de un análisis de riesgo realizado por las autoridades estatales y federales.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que la medida fue implementada por instrucción directa de la gobernadora Margarita González Saravia, quien —dijo— ha sido “muy consciente” de la necesidad de garantizar la seguridad de los alcaldes y de actuar con firmeza frente a los hechos de violencia recientes.

“Al día de hoy se tienen tres alcaldes que tienen medidas de seguridad adicionales, los cuales no voy a referir para cuidar su situación y que han sido trabajadas de manera discreta y coordinada”, señaló Urrutia Lozano.

También, el secretario detalló que la decisión de otorgar protección a los ediles provino de una evaluación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado (FGE) y los integrantes de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se revisaron las condiciones de riesgo de cada uno de los municipios.

“Son tres alcaldes que al día de hoy se ha comprobado, en base al análisis de riesgo, que tengan esta protección. Son medidas del Estado y también con apoyo federal”, explicó.

Además, el titular de la dependencia local subrayó que la protección incluye acompañamiento discreto y protocolos coordinados para garantizar su integridad tanto dentro como fuera del territorio estatal.

Esto contradijo lo dicho hace unos días, tras el asesinado de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, por el subsecretario de Gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez Gerardo, que mencionó a medios locales que ninguno de los presidentes municipales había solicitado medidas especiales de protección o reforzamiento de seguridad.