Trabajadores de limpia bloquean vialidades y descargan camiones de basura frente oficinas de Capital Humano

Trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México mantienen un bloqueo en Fray Servando Teresa de Mier, donde también descargaron varios camiones con toneladas de basura sobre la banqueta y le prendieron fuego frente a las oficinas de Capital Humano.

De acuerdo con videos en redes sociales, los inconformes vaciaron tres contenedores de basura en la vía pública y realizaron la quema de desechos frente al inmueble e ingresaron para accionar extintores dentro de las oficinas del edificio de Capital Humano del gobierno de la CDMX en el 77 de Fray Servando y Simón Bolívar, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Los trabajadores, pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), señalan que protestan debido a que funcionarios de Capital Humano se han negado a entablar diálogo respecto a sus demandas laborales.

Hasta el momento, el gobierno de Clara Brugada no ha emitido una postura oficial sobre los hechos.

