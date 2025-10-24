Tere Jiménez reafirma: "En Aguascalientes los delincuentes no tienen cabida"

Como parte de su visión municipalista, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en el municipio de Calvillo, donde las y los representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal ratificaron su compromiso de trabajar de la mano para garantizar la paz y la seguridad de Aguascalientes y su gente.

Durante el encuentro que se realizó en la Presidencia Municipal, se hizo un análisis de la situación particular que prevalece en esa demarcación y se acordó fortalecer las estrategias de seguridad y diseñar algunas otras que respondan a las necesidades propias de esta zona del estado.

“No vamos a permitir que vengan a quitarnos la paz y la tranquilidad; en Aguascalientes, los delincuentes no tienen cabida, porque aquí, el que la hace, la paga. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país”, les dijo la gobernadora a las y los asistentes.

En la reunión, participaron Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Alejandro Ruiz Juárez, representante de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Felipe Blandón Hernández, secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Calvillo; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de Estación del CNI en Aguascalientes, y Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes.