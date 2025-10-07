Huracán Priscilla: SMN alerta sobre fuertes lluvias en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit

Ante el paso del huracán Priscilla, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas para el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa; además del norte y centro de Nayarit.

En tanto para Jalisco y Colima se prevén precipitaciones fuertes, así como viento de 60 a 70 kilómetros por hora (hm/h).

El órgano perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que alrededor de las 15:00 horas de este martes (tiempo local), el centro del huracán se localizaba aproximadamente a 345 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 535 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

"Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur", detalló el SMN en un comunicado emitido esta tarde.

Se alistan ante posible fortalecimiento de Priscilla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a través de sus redes sociales que autoridades de los tres órdenes de gobierno se están coordinando y preparando en Los Cabos para atender a la población, ante el pronóstico de fuertes lluvias.

La mandataria federal advirtió que se prevé que el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3 durante la tarde de hoy y que continuaría desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

Tormenta tropical "Octave" se forma al suroeste de la península de Baja California

El Servicio Meteorológico, también reportó sobre la formación de la tormenta tropical Octave, en el océano Pacífico.

El fenómeno meteorológico se localiza al suroeste de la península de Baja California.

Sin embargo, el organismo explicó que debido a su distancia y trayectoria que es hacia el este-sureste, dicha tormenta no representa peligro para territorio mexicano.