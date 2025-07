Sheinbaum rechaza que Uber traslade costos de la reforma laboral de apps al usuario final

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó este viernes su desacuerdo con que Uber traslade los costos de incorporar a sus choferes y repartidores al IMSS al usuario final.

“Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene porque pasarle al consumidor final esto -costos de la reforma de apps-, con un cachito que le den al trabajador, realmente no es cierto que lo deban trasladar, si no que se asuma que son personas que requieren seguridad social, y que ellos como empleadores tienen que contribuir”, dijo la primera mandataria en su conferencia la “Mañanera del Pueblo” de este viernes.

Sheinbaum Pardo afirmó que “hay diálogo permanente, van más de 400,000 personas inscritas en el Seguro Social”, además descartó por el momento algún tipo de sanciones a la empresa y dijo que hay muchas empresas que están participando, como su rival Didi.

"Somos el primer país en el mundo donde repartidores vinculados a plataformas digitales cuentan con seguridad social", afirmó la presidenta.

Uber anunció un aumento en sus tarifas hasta un 7% en México, el ajuste responde a las modificaciones en la reforma laboral que obliga a plataformas digitales a reconocer una relación laboral con sus conductores.

El gigante del transporte privado indicó que se encuentra adaptando sus operaciones por la reforma laboral y que el alza de tarifas no será uniforme, y dependerá del tipo de servicio y la ciudad donde se solicite el viaje y que el incremento tiene como propósito “proteger las ganancias de los conductores y asegurar la viabilidad del servicio”.

Por su parte la Secretaría del Trabajo y Protección Social (STPS) calificó de "preocupante" que la nueva tarifa de Uber se presente a tan sólo 15 días de haber iniciado la prueba piloto de la reforma, ya que no se cuenta "todavía con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)".

