Sheinbaum y Michelle Bachelet dialogan sobre América Latina y bienestar social

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió la tarde de este martes en Palacio Nacional a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

A través de su cuenta de la red social X, la mandataria federal compartió una fotografía de la reunión, en la que estuvo acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente y la titular de la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

"Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política", detalló Sheinbaum en el mensaje publicado en redes sociales.

A finales de septiembre pasado se dio a conocer que el gobierno de Chile planea nominar a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La dos veces mandataria del país sudamericano (2006-2010, 2014-2018) también se ha desempeñado como Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo multilateral.